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Видео ⟩ Хорватские СМИ показали место страшной аварии и роковой забор, унесший жизнь гонщика

rus.postimees.ee
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Все, что осталось от машины Крейга Брина.
Все, что осталось от машины Крейга Брина. Фото: Zagorje International

Крейг Брин, выступавший за команду Hyundai в Мировой раллийной серии, трагически погиб в четверг. В память о погибшем гонщике на место аварии принесли множество поминальных свечей.

По данным хорватских СМИ, Брин вылетел с дороги и его машина врезалась левой стороной в ограждение. Что конкретно послужило причиной смерти 33-летнего спортсмена, пока неизвестно, местные власти начали расследование.

Местная полиция подтвердила, что трагическое ДТП на этом отрезке дороги произошло в четверг в 12.40 по местному времени.

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