Видео ⟩ Хорватские СМИ показали место страшной аварии и роковой забор, унесший жизнь гонщика

Крейг Брин, выступавший за команду Hyundai в Мировой раллийной серии, трагически погиб в четверг. В память о погибшем гонщике на место аварии принесли множество поминальных свечей.
По данным хорватских СМИ, Брин вылетел с дороги и его машина врезалась левой стороной в ограждение. Что конкретно послужило причиной смерти 33-летнего спортсмена, пока неизвестно, местные власти начали расследование.
Местная полиция подтвердила, что трагическое ДТП на этом отрезке дороги произошло в четверг в 12.40 по местному времени.