Литва призывает расширить санкции против России и Беларуси и перекрыть пути их обхода

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте считает, что необходимо расширить санкции как против России, так и против Беларуси и перекрыть пути их обхода.
Об этом министр говорила на встрече с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо в Вашингтоне, сообщило литовское Министерство финансов в пятницу.
«Крайне важно перекрыть каналы обхода санкций через третьи страны, используя имеющиеся финансово-экономические рычаги. При расширении санкционного режима необходимо ориентироваться на решения, которые сокращают доходы российского бюджета и ограничивают возможности финансирования войны против Украины», – говорится в сообщении.
Скайсте также подчеркнула необходимость мобилизации достаточной поддержки для восстановления Украины и поиска путей использования замороженных российских активов.