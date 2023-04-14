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Литва призывает расширить санкции против России и Беларуси и перекрыть пути их обхода

BNS
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Флаги ЕС и Литвы.
Флаги ЕС и Литвы. Фото: Ints Kalnins

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте считает, что необходимо расширить санкции как против России, так и против Беларуси и перекрыть пути их обхода.

Об этом министр говорила на встрече с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо в Вашингтоне, сообщило литовское Министерство финансов в пятницу.

«Крайне важно перекрыть каналы обхода санкций через третьи страны, используя имеющиеся финансово-экономические рычаги. При расширении санкционного режима необходимо ориентироваться на решения, которые сокращают доходы российского бюджета и ограничивают возможности финансирования войны против Украины», – говорится в сообщении.

Скайсте также подчеркнула необходимость мобилизации достаточной поддержки для восстановления Украины и поиска путей использования замороженных российских активов.

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