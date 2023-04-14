Провокация в Нарве с цитатой Татарского случилась сразу после заявления ФСБ

«Терроризм им нужен сейчас для того, чтобы дать Навальному срок побольше. Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо. А ФСБшники, как обычно, не отличаются умом и сообразительностью. Их версия рушится просто одним вопросом. Из видео понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла «совершить теракт по призыву» не зная, что там бомба? Моя версия не изменилась. Хоть и не знаю точно, но думаю, что ФСБшники все это и организовали. А девушку Трепову просто использовали и запытают до чего угодно», - прокомментировал Иван Жданов вчерашнее заявление ФСБ.