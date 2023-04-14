За несколько часов до того, как неизвестные сделали в Нарве граффити с цитатой убитого Z-пропагандиста Татарского, ФСБ обвинила в причастности к преступлению оппозиционеров, которые находятся в странах Балтии.
Провокация в Нарве с цитатой Татарского случилась сразу после заявления ФСБ
Известная цитата Z-пропагандиста Владлена Татарского (он же Максим Фомин) «всех победим, всех убьем» появилась на бывшем месте, где в Нарве стоял танк Т-34, сразу после того, как российские спецслужбы сделали очередное конспирологическое заявление о виновниках убийства прокремлевского военкора.
ФСБ продолжает прокачивать версию о причастности жителей стран Балтии к убийству одного из самых одиозных подстрекателей военных преступлений Москвы в Украине.
«Установлено, что организаторами теракта 2 апреля 2023 года в г. Санкт- Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим («Владлен Татарский») и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров (Известно, что сторонники Навального после разгрома его штабов и ареста самого лидера оппозиции, в том числе живут и работают в Вильнюсе – прим.ред.). Так, руководителями экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» Л.Волковым и И.Ждановым после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России, с целью изменения конституционного строя РФ «любыми доступными способами», - утверждается в сообщении на сайте ФСБ.
В качестве «доказательств» чекисты сообщили, что арестованная после убийства татарского Дарья Трепова была сторонницей «идеологии Навального», т.к. была зарегистрирована в «Умном голосовании» от сторонников Навального. Базы с десятками тысяч россиян, которые пользовались на выборах подсказками оппозиционеров, чтобы попытаться разрушить монополию «Единой России», были слиты в интернет еще несколько лет назад.
Далее в ФСБ фактически занимаются дискредитацией адвоката Треповой, добавляет сразу несколько громких имен, не связанных с убийством Татарского людей, которых российские силовики преследуют по другим основаниям.
«Ее защиту осуществляет адвокат Даниил Берман, ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба А.Навального - Л.Чанышевой, участницы феминистской группы «Pussy Riot» М.Алехиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Э.Гершковича (задержан в РФ в конце марта – прим.ред.)», - сказано в сообщении ФСБ.
На этот раз Эстония в пресс-релизе российских спецслужб не фигурирует, как это было после предыдущего громкого убийства еще одного пропагандиста войны Дарьи Дугиной. Но в сообщении чекистов упоминается Латвия и другие бывшие республики СССР, через которые по утверждениям ФСБ перемещался соучастник убийства Татарского – «гражданин Украины Денисов Юрий».
Российские спецслужбисты утверждают, что мужчина 1987 года рождения через посредника передал Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.
«Ю.Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 г. прибыл из г.Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения М.Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После совершения теракта 3 апреля Ю.Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию», - заявили в ФСБ.
Официальные лица в Украине опровергли причастность к теракту еще 3 апреля. В тот же день первые заявления российских силовиков о причастности структур Навального к теракту его соратник Иван Жданов назвал «идиотизмом», который нужен, чтобы еще больше усложнить жизнь лидера российской оппозиции в тюрьме.
«Терроризм им нужен сейчас для того, чтобы дать Навальному срок побольше. Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо. А ФСБшники, как обычно, не отличаются умом и сообразительностью. Их версия рушится просто одним вопросом. Из видео понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла «совершить теракт по призыву» не зная, что там бомба? Моя версия не изменилась. Хоть и не знаю точно, но думаю, что ФСБшники все это и организовали. А девушку Трепову просто использовали и запытают до чего угодно», - прокомментировал Иван Жданов вчерашнее заявление ФСБ.
В свою очередь другой упомянутый ФСБ оппозиционер Леонид Волков объяснил решение спецслужб России «повесить терроризм» на него и его сторонников тем фактом, что следственная группа, которая несколько лет работала по структурам Навального в скором времени должна была быть расформирована и лишиться тех выгод, которые получали силовики, выполняя этот заказ высшего политического руководства РФ.
Ранее Rus.Postimees разбирал другие версии причин убийства Владлена Татарского. В ходе покушения в том числе пострадал ранее высланный из Эстонии пророссийский активист Сергей Чаулин. Известно, что он получил несколько ранений в бедро, плечо и голову. Он успел сообщить своим читателям в соцсетях, что выжил чудом, после чего у него был изъят телефон «следаками», а сам он больше не выходил на связь.