В этом году государство поддержит школы, предлагающие обучение эстонскому языку и обучение эстонскому языку в увеличенном объеме, дополнительной суммой в размере более четырех миллионов евро. Это поспособствует обучению государственному языку примерно 15 тысяч учащихся.
Государство выделит солидные пособия школам, в которых будут преподавать эстонский в увеличенном объеме
Руководитель отдела по переходу на эстоноязычное образование в Министерстве образования и науки Ингар Дуболазов сказал, что пособия, предназначенные для учащихся, чей родной язык отличается от эстонского, преследуют одну большую цель - обеспечить равные возможности в обучении для всех. «Мы хотим, чтобы дети и молодые люди, чей родной язык отличается от эстонского, овладели эстонским языком, беспрепятственно продолжили обучение на всех уровнях образования и преуспели на рынке труда», - сказал Дуболазов.
Более миллиона евро будет выделено школам с языковым погружением, а 2,1 миллиона евро - обучению новых иммигрантов эстонскому языку. Школы, в которых осуществляется до 40% обучения эстонскому языку, получат дополнительные пособия в размере 442 000 евро. Школы, в которых реализуется до 60% обучения на эстонском языке, получат дополнительно 335 000 евро.
С 1 до 21 февраля у администраций школ была возможность ходатайствовать о поддержке дополнительного обучения эстонскому языку, обучения иммигрантов и обучения эстонскому языку в увеличенном объеме. Администрация местных муниципальных и частных школ подала в общей сложности 76 заявок на общую сумму четыре миллиона евро. К этому добавятся потребности в дополнительном изучении эстонского языка в государственных школах в размере 440 000 евро.
Школы могут подать заявку на одно из следующих пособий на каждого учащегося:
- Пособие для учащихся в школах с эстонским языком обучения в увеличенном объеме. Оно предназначено для школ, которые не входят в сеть языкового погружения, но проводят не менее 40% или 60% предметного обучения на эстонском языке для группы учащихся, чей родной язык не является эстонским.
- Пособие на обучение для учеников, которые входят в сеть программ языкового погружения и изучают не менее 60% предметов на эстонском языке.
- Пособие для иммигрантов в школах с эстонским и русским языком обучения. Начиная с 2023 года, можно ходатайствовать о пособии на дополнительное обучение эстонскому языку для новых иммигрантов не только для учащихся основной школы, но и для учащихся, получающих среднее образование в стационарном режиме в гимназии и профтехучилище.