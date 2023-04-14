Государство выделит солидные пособия школам, в которых будут преподавать эстонский в увеличенном объеме

Руководитель отдела по переходу на эстоноязычное образование в Министерстве образования и науки Ингар Дуболазов сказал, что пособия, предназначенные для учащихся, чей родной язык отличается от эстонского, преследуют одну большую цель - обеспечить равные возможности в обучении для всех. «Мы хотим, чтобы дети и молодые люди, чей родной язык отличается от эстонского, овладели эстонским языком, беспрепятственно продолжили обучение на всех уровнях образования и преуспели на рынке труда», - сказал Дуболазов.

Более миллиона евро будет выделено школам с языковым погружением, а 2,1 миллиона евро - обучению новых иммигрантов эстонскому языку. Школы, в которых осуществляется до 40% обучения эстонскому языку, получат дополнительные пособия в размере 442 000 евро. Школы, в которых реализуется до 60% обучения на эстонском языке, получат дополнительно 335 000 евро.

С 1 до 21 февраля у администраций школ была возможность ходатайствовать о поддержке дополнительного обучения эстонскому языку, обучения иммигрантов и обучения эстонскому языку в увеличенном объеме. Администрация местных муниципальных и частных школ подала в общей сложности 76 заявок на общую сумму четыре миллиона евро. К этому добавятся потребности в дополнительном изучении эстонского языка в государственных школах в размере 440 000 евро.

Школы могут подать заявку на одно из следующих пособий на каждого учащегося: