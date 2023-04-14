Таллинн примет дополнительные меры по борьбе с парковкой на тротуаре

Таллинн примет дополнительные меры, чтобы воспрепятствовать незаконной парковке на тротуарах. Чаще прежнего будет назначаться штраф размером сорок евро, в определенных местах будут установлены препятствующие въезду на тротуар столбики или вазоны с растениями. Также в качестве пилотного проекта начнет работу велопатруль муниципальной полиции, который сосредоточится на нарушениях, связанных с парковкой на тротуарах и велодорожках.
«Место автомобиля – на проезжей части, проезд и парковка на тротуарах запрещены и опасны для пешеходов. Ничто не оправдывает нарушений и опасного поведения. В последние годы муниципальная полиция обращает все больше внимания на решение этой проблемы, что подтверждает и рост числа выписанных штрафов более чем в два раза за последние четыре года. Но, к сожалению, этого недостаточно для решения проблемы, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Мы постоянно пересматриваем организацию городского пространства, чтобы заезд автомобилей на тротуары был затруднителен: этому служит посадка деревьев при реконструкции улиц, установка вазонов с цветами, тумб, что является более быстрым решением. Теперь мы будем применять более систематический подход к решению проблемы и примем различные меры для повышения безопасности пешеходов».
Несмотря на то, что в последние годы Таллиннский департамент муниципальной полиции выписал около 30 000 штрафов за нарушение правил парковки, проблема остается острой. В последние годы произошел значительный рост количества выписанных за неправильную парковку штрафов. Если в 2018 году было составлено около 14 000 предупредительных штрафов, то в 2020 году их было уже 20 000, а в 2022 году было выписано уже 30 000 штрафов за неправильную парковку. Чтобы повысить эффективность штрафов впредь в определенных случаях вместо прежних 20 евро, их размер будет увеличен до 40 евро. Согласно закону, можно назначить штраф размером 40 евро за парковку, создающую опасность и препятствующую движению.
«Мы понимаем, что и такие штрафы – лишь верхушка айсберга и нарушений в действительности больше, но мы должны эффективнее использовать ограниченный ресурс муниципальной полиции. Культуру вождения формируют водители – поэтому люди сами должны изменить свое поведение, – добавил Свет. – Особенно остро стоит проблема с парковкой курьеров, которые стали неотъемлемой частью современного городского дорожного движения. В скором времени мы встретимся в представителями крупных фирм доставки и вместе попробуем найти выход, как они могут повлиять на работающих у них водителей».
Препятствовать нарушениям может и хорошо организованное городское пространство, в котором во главе угла – безопасность пешеходов. Таллинн картографировал десять мест в районе Кесклинн, где чаще всего встречается опасная для пешеходов парковка и парковка на тротуарах.
Летом на улицах Таллинна будет работать велопатруль муниципальной полиции, который в районах с интенсивным дорожным движением сможет быстрее реагировать на вызовы и связываться с нарушителями. Патруль, состоящий из двух чиновников, прежде всего будет работать в Кесклинне, используя электровелосипеды. Помимо отслеживания нарушений парковки патруль будет заниматься и нарушителями общественного порядка.
«К сожалению, в нынешнем законодательстве есть пробелы, которые не дают местному самоуправлению достаточно прав для обеспечения безопасности в городском пространстве. Например, город не может штрафовать останавливающихся на тротуаре или проезжающих по тротуару водителей – только тех, кто припарковал автомобиль. Размер штрафов не менялся с 2014 года. И это касается не только Таллинна, это беда многих местных самоуправлений. Когда новое правительство вступит в должность, мы сразу представим ему наши предложения по изменению законов», - отметил Свет.
Сообщать в муниципальную полицию о припаркованном на тротуаре или газоне автомобиле, или об остановке автомобиля в неположенном месте, следует по номеру 14410.