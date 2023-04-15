«Нажал комбинацию цифр и лишился денег»: жителей Эстонии пугают новой схемой обмана

Среди жителей Эстонии в Facebook активно распространялся пост о якобы новой схеме мошенничества: жертве звонят, представляются сотрудником компании мобильного оператора, просят нажать на телефоне определенную комбинацию цифр, после чего мошенники получают доступ к SIM-карте и могут звонить за счет жертвы. Возможно ли такое?
«В условиях ухудшения экономической ситуации распространяется новый вид мошенничества. На ваш мобильный телефон поступает звонок от человека, который утверждает, что является инженером компании оператора мобильной связи. Он говорит, что они проверяют вашу мобильную сеть, и просит вас нажать #90 или #09 или любую другую комбинацию цифр и символов», - говорится в посте, оригинал которого написан на эстонском языке.
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