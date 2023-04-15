«Нажал комбинацию цифр и лишился денег»: жителей Эстонии пугают новой схемой обмана

«В условиях ухудшения экономической ситуации распространяется новый вид мошенничества. На ваш мобильный телефон поступает звонок от человека, который утверждает, что является инженером компании оператора мобильной связи. Он говорит, что они проверяют вашу мобильную сеть, и просит вас нажать #90 или #09 или любую другую комбинацию цифр и символов», - говорится в посте, оригинал которого написан на эстонском языке.

В случае такого звонка всех призывают немедленно положить трубку. «Не нажимайте комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей SIM-карте и начнут звонить за ваш счет. И у них появится возможность войти в ваш мобильный банк. Пожалуйста, предупредите об этом своих родных и друзей», - пишут в публикации, перепост которой сделали более 1400 человек.