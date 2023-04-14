В Эстонии начались учения «Северный дракон»

Основная цель учений Põhjakonn - подготовка подразделений Северо-Восточного округа территориальной обороны (СВТО), повышение их боеспособности и скорости реагирования в случае возможной военной угрозы в зоне ответственности.

В рамках учений члены Кайтселийта отработают действия эвакуационных групп по обустройству эвакопунктов, поддержанию их в рабочем состоянии и прекращению работ. Основная цель - прием эвакуируемых и их обустройство в пунктах эвакуации. Предстоит наладить сотрудничество между группами и обмен информацией по заранее определенным сценариям.

Маневры Põhjakonn в субботу и воскресенье откроются учениями СВТО по эвакуации «Miljon MIKSI 2023», а 18-20 апреля подразделения СВТО примут участие в проводящихся под руководством 1-й пехотной бригады маневрах «Bold Hussar» совместно с личным составом тактической группы союзников по НАТО.

От СВТО в учениях Põhjakonn будут задействованы пехотная и боевая роты дружин Алутагузе, Йыгева, Ярвамаа и Вирумаа при поддержке тыловой роты, а также саперных, разведывательных, противотанковых и ракетных взводов. В рамках учений пройдет круговая тренировка в нескольких профессиональных мастер-классах. Всего в учениях примут участие около 700 человек.

Маневры «Северный дракон» в этом году пройдут одновременно в четырех регионах - в Нарве в Ида-Вирумаа, в городе Йыгева в Йыгевамаа, в Коэру в Ярвамаа и в Кадрина в Ляэне-Вирумаа.

В качестве партнеров по сотрудничеству к участию в маневрах привлечены Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, органы местного самоуправления и срочнослужащие Сил обороны. Всего в учениях примут участие около 500 человек.