«Покойся с миром, Крэйг!» В знак скорби о разбившемся гонщике отменено ралли

В четверг в трагическом ДТП погиб гонщик Крэйг Брин. В связи с этими обстоятельствами было решено отменить гонку Moonraker Forestry, которая должна была пройти в Ирландии в эти выходные.
Ралли Moonraker Forestry было намечено на 15 апреля, но орагнизаторы решили его отменить из-за трагической смерти Крэйга Брина. Тем самым почтут память лучшего ирландского гонщика, сумевшего в сериях чемпионата мира девять раз подняться на подиум.
«Все, кто связан с этим чемпионатом, хотят выразить соболезнования семье Крэйга и его бесчисленным друзьям в это тяжелое время. Мы скорбим и вспоминаем прекрасное время, проведенное вместе, а также вклад, внесенный Брином в ирландский спорт», - написано в сообщении чемпионата Forestry.
«Лишь два дня назад звездные гонщики нового поколения с глубоким уважением слушали речь своего кумира. Покойся с миром, Крэйг!»