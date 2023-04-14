«Покойся с миром, Крэйг!» В знак скорби о разбившемся гонщике отменено ралли

Ралли Moonraker Forestry было намечено на 15 апреля, но орагнизаторы решили его отменить из-за трагической смерти Крэйга Брина. Тем самым почтут память лучшего ирландского гонщика, сумевшего в сериях чемпионата мира девять раз подняться на подиум.

«Все, кто связан с этим чемпионатом, хотят выразить соболезнования семье Крэйга и его бесчисленным друзьям в это тяжелое время. Мы скорбим и вспоминаем прекрасное время, проведенное вместе, а также вклад, внесенный Брином в ирландский спорт», - написано в сообщении чемпионата Forestry.