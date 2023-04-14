Фото ⟩ Смотрите под ноги: в местах отдыха появились незваные гости

Фотограф Lõuna-Eesti Postimees заметил трех взрослых ужей, лежащих на солнце в радиусе десяти метров от общественного места для разведения костра Валгъярве в Кооркюла в Валгамаа.

Все три змеи чувствовали себя комфортно в присутствии человека. Однако поведение одной из змей удивило - уж направился к ледяной воде. Для теплолюбивой змеи низкая температура воды не оказалась препятствием.