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Фото ⟩ Смотрите под ноги: в местах отдыха появились незваные гости

Арво Меэкс
, фотограф
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Насладиться теплом весеннего солнца стремятся не только люди, но и змеи.

Фотограф Lõuna-Eesti Postimees заметил трех взрослых ужей, лежащих на солнце в радиусе десяти метров от общественного места для разведения костра Валгъярве в Кооркюла в Валгамаа.

Все три змеи чувствовали себя комфортно в присутствии человека. Однако поведение одной из змей удивило - уж направился к ледяной воде. Для теплолюбивой змеи низкая температура воды не оказалась препятствием.

Обыкновенный уж - самая распространенная в Эстонии змея, которая, в отличие от гадюки, не ядовита. Средняя длина ужа составляет сто сантиметров, и одним из признаков являются желтоватые, оранжевые, серые или белые пятна на затылочной части головы.

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