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Эстония лидирует в Европе по расходам в двух неожиданных сферах

Юлле Харью
, журналист
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До сих пор эстонское государство финансировало культуру больше, чем в среднем по Европе, но тенденция к выравниванию.
До сих пор эстонское государство финансировало культуру больше, чем в среднем по Европе, но тенденция к выравниванию. Фото: Tairo Lutter
  • Эстония щедро финансирует образование, культуру и государственнуюоборону
  • Расходы на образование и культуру сокращают для покрытия социальных расходов
  • Распределение затрат стремится к среднему по Европе

Расходы в государственном бюджете Эстонии резко выросли в последние годы, помимо здравоохранения, еще в ряде других сфер. По сравнению с остальной Европой, Эстония щедра на финансирование образования и культуры.

«Есть три сферы, в которых Эстония тратит больше, чем в среднем по Европе, а в остальных – скорее, мало, то есть ниже среднего, – отметил Рауль Ляттемяэ, руководитель отдела фискальной политики Министерства финансов. – Одной из этих сфер является государственная оборона – мы очень добросовестно выполняли двухпроцентное обязательство НАТО (Эстония занимает второе место после Греции – прим. Ю.Х.) – но другие две области могут стать для многих неожиданностью».

Одна – образование. «Хотя довольно много говорят о том, что на образование нужно больше денег, сравнение общеевропейских данных Евростата показывает, что на самом деле мы входим в тройку лидеров Европы по доле затрат на образование от ВВП (валового внутреннего продукта)», – сказал Ляттемяэ. Экономический показатель ВВП отражает денежную стоимость всех конечных продуктов и услуг, которые страна произвела за определенный период времени, обычно за год.

Более подробный анализ на сайте Министерства финансов («Вот как страны тратят деньги налогоплательщиков на общественные услуги») показывает, что Эстония тратит значительно больше на образование в детских садах, начальной школе и университетах (бесплатное высшее образование), но относительно скромна в финансировании гимназического образования.

В то же время доля расходов на образование в ВВП за 25 лет снизилась с 7,3% до 5,9%. Наибольшее падение произошло в финансировании высшего образования: с 1,6% до 1% ВВП.

Суммы постоянно уменьшаются

Еще одна область, на которую Эстония тратит чуть ли не больше всего (на первом месте Венгрия, а на втором – Эстония), – это культура, отдых и религия. «В то же время кажется, что культура недофинансируется, но, если сравнивать с Европейским союзом, мы находимся практически на вершине», – сказал он.

В то же время финансирование этой сферы в Эстонии не восстановилось после сокращений, произведенных во время экономического кризиса 2008 года. Кроме того, если посмотреть на ситуацию в целом, финансирование досуга и спорта увеличилось, а суммы, выделяемые на культуру, постоянно сокращались (с 1,4 процента ВВП до 0,9 процента).

Экономический прогноз на этот год – жесткая экономия

Согласно весеннему экономическому прогнозу Минфина на 2023 год, нас ждет трудный год.

Дефицит бюджета составит 1,66 миллиарда евро (4,3 процента ВВП). На углубление дефицита по сравнению с прошлым годом повлияли решения предыдущего правительства, которое, среди прочего, увеличило семейные пособия, направило дополнительные средства на государственную оборону и систему образования, повысило необлагаемый минимум доходов.

Минэкономразвития прогнозирует сокращение потребления из-за уменьшения сбережений населения и снижения чувства уверенности, поэтому уменьшится и налоговый доход государства. Люди начинают ограничивать потребление алкоголя и табака, что влияет на сборы соответствующих акцизов. По информации министерства, увеличения закупок топлива также не ожидается, так как общая экономическая ситуация скверная.

Вместо этого ожидается увеличение платы за загрязнение, в основном сборов за размещение отходов на свалке и доходов от штрафов. Ожидается, что иностранные пособия обеспечат финансовые вливания в виде инвестиционных субсидий по программе восстановления Евросоюза.

У министерства есть сообщение для тех, кто протестует против повышения налогов, что налоговая нагрузка Эстонии в 2021 году была на 7,2 процента ниже, чем в среднем по Европейскому союзу.

«В предоставлении основных общественных услуг, то есть функционировании государственного аппарата в целом, мы более или менее одни из самых эффективных, – оценил Ляттемяэ. – Этому очень способствовал факт того, что процентные расходы были очень низкими».

По его мнению, общую тенденцию роста расходов можно объяснить общим ростом ВВП.

Логично, что расходы в сферах могли бы стабильно расти, но сравнение за последние шесть лет показывает, что есть несколько областей, таких как экономика, государственная оборона и охрана окружающей среды, где расходы менялись заметными скачками.

Коронакризис привел к скачку цен

«Вообще говоря, есть две вещи, которые играют роль. Первая – это субсидии на период коронавируса в 2020–2021 годах, – пояснил Ляттемяэ. – Все субсидии компаний включены экономику в больших масштабах при секторальном распределении государственных расходов Евростата».

«Сфера досуга, культуры и религии также получила дополнительное финансирование при правительстве EKRE (правительство Юри Ратаса, в коалицию вошли Центристская партия, EKRE и «Отечество» – прим. Ю.Х.). Например, библиотеки – предполагалось, что люди вынуждены оставаться дома, поэтому психическое здоровье людей также требует внимания и т. д.», – сказал Ляттемяэ.

По его словам, еще один фактор, который играет роль, – это то, как Евросоюз и меры по выплате пособий из внешних средств повлияли на развитие. Например, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Экономика получала в одночасье массу дополнительных меры поддержки, ведь в период коронавируса целью правительства было простимулировать экономику в соответствии с общим принципом фискальной политики, чтобы избежать глубокого экономического спада», – сказал Ляттемяэ.

Расходы на здравоохранение в Эстонии исторически были невысокими.

Эстония находится ниже среднего европейского уровня в области социальной защиты. «В последние годы ситуация явно улучшилась», – прокомментировал Ляттемяэ. Среди социальных расходов выделяются семейные и детские пособия – в этом отношении Эстония занимает пятое место среди самых щедрых в Европе.

Эстония тратит на охрану окружающей среды меньше, чем в среднем по Европе, кроме того, в последние годы финансирование охраны природы сократилось. Хотя публично много говорилось об охране окружающей среды и о необходимости держать курс на зеленый поворот по сравнению с ВВП, расходы Эстонии на охрану окружающей среды пропорционально остались такими же, как и в 1995 году, – 0,7 процента ВВП.

Сеэдер связывает повышение налогов с обещаниями белок

В среду фракция «Отечества» встретилась с заместителем канцлера Министерства финансов Свеном Кирсипуу, чтобы получить обзор о состоянии государственного бюджета. На встрече председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер пришел к выводу, что запланированное новым правительством повышение налогов необходимо как раз для покрытия налоговой дыры в 500 миллионов евро, созданную предвыборным обещанием Партии реформ.

«По предварительным оценкам Министерства финансов, налоговый пакет Партии реформ создаст налоговую дыру в размере почти 500 млн евро, для покрытия которой планируется повысить подоходный налог, налог с оборота, и отменить прежние льготы по подоходному налогу и освобождение от него», – сказал он.

По словам Сеэдера, вывод встречи был ясен: единственная причина повышения налогов – желание Партии реформ изменить действовавшую до сих пор систему подоходного налога.

Заместитель канцлера Свен Кирсипуу заявил Postimees, что налоговая дыра в размере 500 миллионов евро является публичной информацией, но все же совокупный эффект коалиционного пакета сократит дефицит бюджета. «Мои объяснения фракции «Отечества» совпадали с информацией, уже известной общественности», – сказал он.

«Следуя коалиционному договору мы будем двигаться в направлении улучшения положения бюджета в следующем году с целью достижения дефицита менее 3 процентов ВВП. Это означает усилие величиной почти в 500 миллионов евро, если сравнивать назначенную цель с недавно опубликованным весенним прогнозом Министерства финансов, согласно которому дефицит превысит 4 процента ВВП», – пояснил Кирсипуу.

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