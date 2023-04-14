Эстония лидирует в Европе по расходам в двух неожиданных сферах

Эстония находится ниже среднего европейского уровня в области социальной защиты. «В последние годы ситуация явно улучшилась», – прокомментировал Ляттемяэ. Среди социальных расходов выделяются семейные и детские пособия – в этом отношении Эстония занимает пятое место среди самых щедрых в Европе.
Эстония тратит на охрану окружающей среды меньше, чем в среднем по Европе, кроме того, в последние годы финансирование охраны природы сократилось. Хотя публично много говорилось об охране окружающей среды и о необходимости держать курс на зеленый поворот по сравнению с ВВП, расходы Эстонии на охрану окружающей среды пропорционально остались такими же, как и в 1995 году, – 0,7 процента ВВП.
Сеэдер связывает повышение налогов с обещаниями белок
В среду фракция «Отечества» встретилась с заместителем канцлера Министерства финансов Свеном Кирсипуу, чтобы получить обзор о состоянии государственного бюджета. На встрече председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер пришел к выводу, что запланированное новым правительством повышение налогов необходимо как раз для покрытия налоговой дыры в 500 миллионов евро, созданную предвыборным обещанием Партии реформ.
«По предварительным оценкам Министерства финансов, налоговый пакет Партии реформ создаст налоговую дыру в размере почти 500 млн евро, для покрытия которой планируется повысить подоходный налог, налог с оборота, и отменить прежние льготы по подоходному налогу и освобождение от него», – сказал он.
По словам Сеэдера, вывод встречи был ясен: единственная причина повышения налогов – желание Партии реформ изменить действовавшую до сих пор систему подоходного налога.
Заместитель канцлера Свен Кирсипуу заявил Postimees, что налоговая дыра в размере 500 миллионов евро является публичной информацией, но все же совокупный эффект коалиционного пакета сократит дефицит бюджета. «Мои объяснения фракции «Отечества» совпадали с информацией, уже известной общественности», – сказал он.
«Следуя коалиционному договору мы будем двигаться в направлении улучшения положения бюджета в следующем году с целью достижения дефицита менее 3 процентов ВВП. Это означает усилие величиной почти в 500 миллионов евро, если сравнивать назначенную цель с недавно опубликованным весенним прогнозом Министерства финансов, согласно которому дефицит превысит 4 процента ВВП», – пояснил Кирсипуу.