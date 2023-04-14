Эстония лидирует в Европе по расходам в двух неожиданных сферах

В то же время финансирование этой сферы в Эстонии не восстановилось после сокращений, произведенных во время экономического кризиса 2008 года. Кроме того, если посмотреть на ситуацию в целом, финансирование досуга и спорта увеличилось, а суммы, выделяемые на культуру, постоянно сокращались (с 1,4 процента ВВП до 0,9 процента).

Экономический прогноз на этот год – жесткая экономия

Согласно весеннему экономическому прогнозу Минфина на 2023 год, нас ждет трудный год.

Дефицит бюджета составит 1,66 миллиарда евро (4,3 процента ВВП). На углубление дефицита по сравнению с прошлым годом повлияли решения предыдущего правительства, которое, среди прочего, увеличило семейные пособия, направило дополнительные средства на государственную оборону и систему образования, повысило необлагаемый минимум доходов.

Минэкономразвития прогнозирует сокращение потребления из-за уменьшения сбережений населения и снижения чувства уверенности, поэтому уменьшится и налоговый доход государства. Люди начинают ограничивать потребление алкоголя и табака, что влияет на сборы соответствующих акцизов. По информации министерства, увеличения закупок топлива также не ожидается, так как общая экономическая ситуация скверная.

Вместо этого ожидается увеличение платы за загрязнение, в основном сборов за размещение отходов на свалке и доходов от штрафов. Ожидается, что иностранные пособия обеспечат финансовые вливания в виде инвестиционных субсидий по программе восстановления Евросоюза.

У министерства есть сообщение для тех, кто протестует против повышения налогов, что налоговая нагрузка Эстонии в 2021 году была на 7,2 процента ниже, чем в среднем по Европейскому союзу.