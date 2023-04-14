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Дани Сордо не может смириться с гибелью Брина

rus.postimees.ee
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Рабочие перекрывают участок дороги, на котором произошла авария.
Рабочие перекрывают участок дороги, на котором произошла авария. Фото: ANTONIO BRONIC

В четверг в Хорватии разбился известный гонщик Крэйг Брин – он должен был выступать на стартующем на следующей неделе этапе чемпионата мира по раллийным гонкам. Дани Сордо, который вместе с Брином входит в состав команды Hyundai, никак не может выбросить случившееся из головы.

Накануне Сордо написал в своем Instagram, что должен был в пятницу, то есть сегодня, поехатоь в Германию (предположительно, в штаб-квартиру отделения мотоспорта Hyundai), где с его помощью нужно было навести последний лоск на машину Брина.

«Невозможно случившееся с тобой выбросить из головы, мой друг! Какой ужасной и жестокой может быть жизнь. Каким ужасным образом тебя отняли у нас. Вчера было очень тяжело смотреть, как механики накрывали твою машину. Она была готова к гонкам, ваши имена были на окнах...»

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