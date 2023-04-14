Дани Сордо не может смириться с гибелью Брина

Накануне Сордо написал в своем Instagram, что должен был в пятницу, то есть сегодня, поехатоь в Германию (предположительно, в штаб-квартиру отделения мотоспорта Hyundai), где с его помощью нужно было навести последний лоск на машину Брина.

«Невозможно случившееся с тобой выбросить из головы, мой друг! Какой ужасной и жестокой может быть жизнь. Каким ужасным образом тебя отняли у нас. Вчера было очень тяжело смотреть, как механики накрывали твою машину. Она была готова к гонкам, ваши имена были на окнах...»