Дани Сордо не может смириться с гибелью Брина

В четверг в Хорватии разбился известный гонщик Крэйг Брин – он должен был выступать на стартующем на следующей неделе этапе чемпионата мира по раллийным гонкам. Дани Сордо, который вместе с Брином входит в состав команды Hyundai, никак не может выбросить случившееся из головы.
Накануне Сордо написал в своем Instagram, что должен был в пятницу, то есть сегодня, поехатоь в Германию (предположительно, в штаб-квартиру отделения мотоспорта Hyundai), где с его помощью нужно было навести последний лоск на машину Брина.
«Невозможно случившееся с тобой выбросить из головы, мой друг! Какой ужасной и жестокой может быть жизнь. Каким ужасным образом тебя отняли у нас. Вчера было очень тяжело смотреть, как механики накрывали твою машину. Она была готова к гонкам, ваши имена были на окнах...»
Es imposible quitarte de la cabeza amigo!— Dani Sordo (@DaniSordo) April 14, 2023
Qué cruel y dura es la vida! De qué manera más tonta nos has dejado.
Ayer fue muy duro ver cómo los mecánicos tapaban tu coche de Croacia, ya estaba listo y preparado… Con tus nombres en la ventanilla… Qué duro amigo… pic.twitter.com/yzcs0kRaAN