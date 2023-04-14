В Эстонию перебросят самый большой военный самолет Испании

Власти Испании планируют направить свой самый большой военный самолет на авиабазу Эмари в Эстонии, сообщают испанские журналисты со ссылкой на свои источники среди военных. Точной даты появления в нашем небе этого четырехмоторного турбовинтового военно-транспортного самолета, который был принят на вооружение в странах НАТО в 2010 году, пока нет. Но ожидается, что это произойдет в период с августа по ноябрь 2023 года.

Источники ABC уточнили, что самолет будет использоваться в «операциях по дозаправке в воздухе истребителей стран НАТО, участвующих в миссиях воздушной полиции в Эстонии и Литве».



Airbus A400M на авиашоу в берлине в 2012 году. Фото: Caro / Boris Geilert



Из открытых источников известно, что в настоящее время военно-транспортный самолет A400M активнее всего эксплуатирует Германия (40), Великобритания (21) и Франция (20). В Испании военные используют всего 13 таких машин. Есть эта техника и у военных Люксембурга, Бельгии и Малайзии. Ранее заказ на два таких самолета пришел из страны, которая частно позиционируется как союзник России – Казахстана.



Этот самолет может перевозить 41 тонну топлива, ищи 37 тонн других грузов, или 120 десантников. В него могут поместиться 6 машин типа Land Rover, или два пятитонных грузовика. За все время эксплуатации этот тип самолетов только один раз потерпел крушение. В мае 2015 года точно такой же самолет рухнул вскоре после взлета с аэродрома в Севилье, когда резко упала тяга сразу в трех из четырех двигателях. При падении самолёт задел линию электропередачи, в результате катастрофы погибли четверо из шести членов экипажа.

Одновременно ожидается переброска в Эстонию испанских истребителей Eurofighter в рамках миссий НАТО, в которых Испания участвует на ротационной основе с 2014 года.

По данным журналистов переброска в Эстонию самого большого военного самолета Испании станет частью предложений Мадрида, которые официально представят на следующем саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Власти Испании рассматривают возможность усиления своего участия на восточном фланге как знак приверженности принципам коллективной безопасности.