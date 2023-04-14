SOS Lasteküla страдает от безденежья

Детская деревня взяла на себя долгосрочную ответственность за детей, оставшихся без родительской опеки, но все более ухудшающаяся экономическая ситуация и рост цен вынуждают принимать трудные решения.

«Под опекой наших семейных родителей по всей Эстонии растет 197 детей. Немыслимо в нынешней ситуации уменьшать бюджеты этих семей. Поэтому приходится экономить на чем-то другом», – говорит исполнительный директор SOS Lasteküla Маргус Оро.

Согласно расчетам, в бюджете SOS Lasteküla расходная часть составляет 8,16 млн евро. Из них на сегодняшний день доходами обеспечено 7,18 млн. Из 5,5 млн евро, которые идут на услуги семейных домов, 89% покрываются за счет доходов от договоров, заключенных с местными самоуправлениями. Другие расходы на услуги, предлагаемые SOS Lasteküla, на 80% покрываются за счет пожертвований.

На сегодняшний день в программах профилактики SOS Lasteküla задействовано более 300 семей и 600 детей по всей Эстонии, с которыми ежедневно работают опорные специалисты семей SOS.

«Что будет, если эти семьи останутся без помощи опорных специалистов? Заработавший в прошлом году чат SOVA, который помогает детям и поддерживает их, завоевал детское доверие. Если чат перестанет работать, где дети будут делиться своими переживаниями?» – недоумевает исполнительный директор.

«В прошлом нас упрекали в том, что у нас есть резервы, но в сегодняшней ситуации они используются в качестве первой помощи», – объяснил Маргус Оро.

Он просит всех частных лиц и предпринимателей в меру своих возможностей поддержать SOS Lasteküla, чтобы детская деревня могла продолжать помогать детям и семьям в нынешнем масштабе и предпринимать следующие шаги, чтобы все дети росли в любящей и поддерживающей среде.