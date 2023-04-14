Нужна работа? McDonald's наймет в Эстонии 115 новых сотрудников

Программы включают обучение, направленное на повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников, будут также внедрены программы, направленные на мотивацию, воспитание и повышение общего благополучия сотрудников, сообщило предприятия.

«В связи с пандемией, гибридной работой, а также глобальными, экономическими и политическими изменениями требования соискателя к работе существенно изменились. Зарплата, конечно, по-прежнему важный фактор, но наряду с этим, общее видение компании, ценности, внутренняя культура и рабочая среда становятся все более ценными. Заботливые и поддерживающие отношения между работодателем и работником являются неотъемлемой частью хорошего рабочего места», - сообщила в пресс-релизе директор по персоналу и обучению McDonald's в странах Балтии Анастасия Зубов.

Исследование, целью которого было выяснить потребности и пожелания сегодняшних сотрудников и разработать программы для сотрудников McDonald's, показало, что рабочая среда очень важна в Эстонии для всех возрастных групп, но особенно важной ее считают молодые люди: почти 80 процентов опрошенных возраста 18-25 лет оценили это как важное. 70 процентов респондентов в возрасте 26-29 лет считают рабочую среду важной, а все респонденты в возрасте 46-55 лет оценили ее как важную.

Видение, ценности и культура компании также имеют большое значение для людей: почти 40 процентов респондентов в возрасте 18-29 лет считают их важными, а среди лиц в возрасте 46-55 лет все респонденты назвали их важными факторами.