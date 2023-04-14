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Отказали во въезде: пенсионер из РФ решил дать пограничникам взятку

rus.tvnet.lv
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Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы.
Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы. Фото: Ivars Soikāns/LETA

В четверг на пограничном пункте Гребнево в Латвии по подозрению в даче взятки в размере 200 евро пограничникам задержан гражданин России, пишет Rus.Tvnet. 

При пограничном контроле лиц, пересекающих государственную границу, сотрудники погранконтроля отказали во въезде в Латвию гражданину России 1944 года рождения.

При оформлении отказа во въезде мужчина снова подошел к пограничникам и вместе с ранее выданным отказом во въезде дал купюру в 200 евро, предназначенную в качестве взятки, чтобы работники погранслужбы изменили первоначальное решение и разрешили ему въезд в Латвию.

За попытку дать взятку в отношении россиянина возбуждено уголовное дело, лицо помещено под стражу в место временного содержания в Резекненском отделении Государственной полиции.

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