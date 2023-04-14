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Появилось видео, снятое за секунды до аварии. Условия были очень сложными

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Страшная авария унесла жизнь известного гонщика.
Страшная авария унесла жизнь известного гонщика. Фото: Zagorje International

Крейг Брин, выступавший за команду Hyundai в серии чемпионата мира, трагически погиб в четверг. В соцсетях появились видео испытательного дня ирландца в сложных дорожных условиях в Хорватии.

В социальных сетях распространяется ролик, где видно машину Брина, которая несется по очень мокрому асфальту. Также заметен деревянный забор, ставший, по всей вероятности, причиной гибели гонщика.

Стоит отметить, что в Хорватии весьма переменчивая погода. 

Уже на прошлогоднем этапе было видно, с какой скоростью в Хорватии меняется погода. Несколько гонщиков испытали это на себе, но наиболее болезненно это ощутил Эдриан Формо, который вылетел с трассы и был вынужден завершить гонку. Но по сравнению со вчерашним днем это, конечно, ничто.

@vlado01v last turn before heaven🙏 #craigbreen #wrcrallye #croatia #testdrive ♬ See You Again (feat. Charlie Puth) - Wiz Khalifa
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