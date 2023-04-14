Появилось видео, снятое за секунды до аварии. Условия были очень сложными

Крейг Брин, выступавший за команду Hyundai в серии чемпионата мира, трагически погиб в четверг. В соцсетях появились видео испытательного дня ирландца в сложных дорожных условиях в Хорватии.
В социальных сетях распространяется ролик, где видно машину Брина, которая несется по очень мокрому асфальту. Также заметен деревянный забор, ставший, по всей вероятности, причиной гибели гонщика.
Стоит отметить, что в Хорватии весьма переменчивая погода.
Уже на прошлогоднем этапе было видно, с какой скоростью в Хорватии меняется погода. Несколько гонщиков испытали это на себе, но наиболее болезненно это ощутил Эдриан Формо, который вылетел с трассы и был вынужден завершить гонку. Но по сравнению со вчерашним днем это, конечно, ничто.
@vlado01v last turn before heaven🙏 #craigbreen #wrcrallye #croatia #testdrive ♬ See You Again (feat. Charlie Puth) - Wiz Khalifa