Появилось видео, снятое за секунды до аварии. Условия были очень сложными

В социальных сетях распространяется ролик, где видно машину Брина, которая несется по очень мокрому асфальту. Также заметен деревянный забор, ставший, по всей вероятности, причиной гибели гонщика.

Уже на прошлогоднем этапе было видно, с какой скоростью в Хорватии меняется погода. Несколько гонщиков испытали это на себе, но наиболее болезненно это ощутил Эдриан Формо, который вылетел с трассы и был вынужден завершить гонку. Но по сравнению со вчерашним днем это, конечно, ничто.