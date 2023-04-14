В Таллиннскую горуправу приходят новые лица и меняется разделение труда

Потому «наверняка», что окончательное решение о пригодности кандидатов будет принимать горсобрание, которое соберется в ближайший четверг. Терик, член Центристской партии, ранее был старейшиной районов Нымме и Пирита, а также председателем горсобрания, в настоящее время является заместителем председателя. Канте, который не является членом Центристской партии, но попал в горсобрание по партийному списку, работает директором Ласнамяэской гимназии и исполняющим обязанности директора Ласнамяэской русской гимназии, педагогический стаж у него в общей сложности 17 лет.