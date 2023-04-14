Вопреки санкциям: российский нефтяной экспорт достиг трехлетнего пика

Запад ввел широкие санкции против России, включая ценовой потолок на нефть и нефтепродукты и эмбарго ЕС. Россия ответила на это сокращением добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день, а ее партнеры по ОПЕК+ в начале апреля вызвали шок на мировых рынках, также объявив о сокращении производства нефти, отмечает агентство AFP.

При этом общий объем поставок нефти из России в марте увеличился на 600 тысяч баррелей в сутки до 8,1 миллиона баррелей.

Сокращение доходов от экспорта нефти

В то время как доходы России от продажи нефти подскочили в марте на один млрд долларов до 12,7 миллиарда долларов, в сравнении с данными прошлого года они сократились на 43 процента.

По мнению экспертов IEA, рост российских доходов во многом вызван возвращением нефтяного экспорта к уровню, существовавшему до начала пандемии коронавируса (речь идет о приросте на 450 тысяч баррелей в сутки до 3,1 миллиона баррелей). Экспорт нефти-сырца увеличился на 100 тысяч баррелей в сутки до 5 миллиона баррелей.