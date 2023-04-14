МНЕНИЕ ⟩ Есть только один кандидат в председатели Центристской партии

Ряд лидеров Центристской партии Эстонии пришли в политику через Народный фронт Эстонии, который в 1991 году послужил основой для формирования единой партии. Благодаря решимости, с которой члены этой партии проявили себя на ночных певческих праздниках, организация быстро продвинулась вперед и превратилась в самую большую политическую партию Эстонии.

Теперь, когда партия готовится к новому внеочередному конгрессу, мы рады отметить, что все мы готовы к основательным и открытым дебатам о том, как мы будем двигаться вперед. Я считаю, что в результате от этого выиграет политика и демократия Эстонии, а личные обиды нужно оставить позади.

Таким образом, в преддверии субботнего собрания совета партии в самых разных регионах продолжается активное обсуждение результатов выборов в Рийгикогу, и в то же время взгляд занятых этими обсуждениями людей уже направлен в будущее. Результаты выборов не были хорошими для Центристской партии, но борьба продолжается. В прессе, конечно, эмоции накаляются, но, если смотреть изнутри партии, все выглядит намного яснее и, на самом деле, спокойнее.

Кылварт говорит то, что думают многие