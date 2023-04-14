В четверг, 13 апреля, Михаилом Кылвартом было представлено его видение будущего Центристской партии Эстонии. Письмо соответствующего содержания он разослал своим однопартийцам. В этом документе Кылварт подчеркивает, что партия не должна в будущем вступать в коалиции, которые не способствуют достижению ее целей. Член Центристской партии Яанус Рийбе решил добавить к этой идее несколько мыслей со своей стороны.
МНЕНИЕ ⟩ Есть только один кандидат в председатели Центристской партии
Ряд лидеров Центристской партии Эстонии пришли в политику через Народный фронт Эстонии, который в 1991 году послужил основой для формирования единой партии. Благодаря решимости, с которой члены этой партии проявили себя на ночных певческих праздниках, организация быстро продвинулась вперед и превратилась в самую большую политическую партию Эстонии.
Теперь, когда партия готовится к новому внеочередному конгрессу, мы рады отметить, что все мы готовы к основательным и открытым дебатам о том, как мы будем двигаться вперед. Я считаю, что в результате от этого выиграет политика и демократия Эстонии, а личные обиды нужно оставить позади.
Таким образом, в преддверии субботнего собрания совета партии в самых разных регионах продолжается активное обсуждение результатов выборов в Рийгикогу, и в то же время взгляд занятых этими обсуждениями людей уже направлен в будущее. Результаты выборов не были хорошими для Центристской партии, но борьба продолжается. В прессе, конечно, эмоции накаляются, но, если смотреть изнутри партии, все выглядит намного яснее и, на самом деле, спокойнее.
Кылварт говорит то, что думают многие
Одно можно сказать наверняка: партия коносолидированно должна идти вперед, но необходимы и некоторые изменения. Члены партии по всей Эстонии с нетерпением ждут новых дебатов о будущем партии и, в частности, более четкого видения того, что будет дальше, как мы реализуем свои идеи и защитим интересы наших избирателей.
Мне кажется, что для Михаила Кылварта на самом деле важна не позиция председателя партии; скорее, он представляет в настоящее время здоровую критическую позицию, истинную демократию и общую цель, как лучше представлять интересы избирателей. Если целью становится только сохранение старых позиций, то идеология быстро отходит на второй план и начинается застой. Он говорит то, что думают многие!
Хотя правление партии уже в марте предложило провести внеочередной конгресс, на сегодняшний день у нас по-прежнему остается только один кандидат на пост председателя - мэр Таллинна Михаил Кылварт. Кылварт поступил открыто, когда объявил о своей кандидатуре, и вот теперь он также направил свои предложения коллегам по партии.
Таким образом, субботний совет решает, состоится ли конгресс партии, потом на повестку дня может встать вопрос, где и когда он пройдет. Если съезд партии состоится, то предложения Кылварта уже известны, и все члены знают, за что они пойдут голосовать. Этот заблаговременный шаг прозрачен и полностью опровергает любые намеки на то, что взгляды Кылварта неизвестны. Теперь они написаны черным по белому для всех.
Предложения четко сформулированы, основательны, и я считаю, что у них есть сторонники по всей Эстонии; больше нет смысла говорить о «таллиннском центре». Каждое положение отражает какое-то место, которое требует дополнительной работы и решения.
Содержание коалиционного договора торопит центристов с проведением конгресса
Если взглянуть немного шире на нынешнее положение дел, то общая национальная политическая ситуация очень напряженная. Учитывая желание созданной правительственной коалиции без какого-либо обсуждения повысить налоги для всех жителей Эстонии и сократить пособия для больших семей, можно сказать, что для политического ландшафта Эстонии более выгодно, чтобы ясность наступила как можно быстрее и в руководстве Центристской партии Эстонии. Нет смысла затягивать с конгрессом. Чем раньше, тем лучше!
Реалии сегодняшнего дня указывают на то, что каждый раз, когда Центристская партия вынуждена сделать шаг назад, Партия реформ немедленно переходит в наступление, что приводит к быстрому росту налоговой нагрузки и сокращению детских пособий, и это наиболее болезненно поражает именно бедных людей. Эстонской политике нужно больше новых идей, свежий взгляд и более заботливая, ориентированная на человека справедливая политика, чем раньше. Именно это предлагает программа Центристской партии Эстонии.
Из каждого кризиса нужно извлекать уроки, и я уверен, что Центристская партия способна на преобразования. Наша сила в экономии, и мы можем встать на ноги даже после неудач. Пришло время четко заявить, чего на самом деле ожидает народ от государственного бюджета.
Если заглянуть внутрь организации Центристской партии Эстонии, то я поддерживаю точку зрения Кылварта о том, что партии необходимо внести изменения в процессы принятия решений, частью которых являются свободные дискуссии и вовлечение в них регионов по всей Эстонии.
Члены партии должны привлекаться к этим дискуссиям, нужно добиться того, чтобы принимаемые решения обсуждались с членами до того, как они будут обнародованы или реализованы. Нам нужно больше политических дебатов и дискуссий на всех уровнях внутри партии, чтобы наши позиции и решения были одинаково понятны как лидерам, так и рядовым членам партии. Просто информирование - это не участие!
Стоит подчеркнуть, что Кылварт сделал акцент на том, что партия не пойдет в коалиции, которые не помогут реализовать цели Центристской партии. Мы должны отстаивать свои ценности и целенаправленно иметь более долгосрочный взгляд, ведь краткосрочные победы могут привести к большим неудачам позже, что мы уже видели.
Центристы должны представлять все слои населения Эстонии
При принятии важных решений в будущем следует учитывать практику проведения голосования с участием всех членов партии для определения их мнения. Ясно, что партия должна сохранять своих сторонников, как работающих, так и нуждающихся, молодых или пожилых людей, из городских или сельских районов. Мы представляем всех жителей Эстонии. Конгресс необходим, потому что он дает всем кандидатам возможность возобновить мандат внутри партии.
Приятно читать, что у Кылварта есть четкое видение обновления организации. При этом он подчеркивает, что партия должна создать систему финансирования регионов, назначить местных руководителей-координаторов, которым также будут предоставлены необходимые средства для работы. Я согласен с тем, что ведомственное и региональное финансирование нуждается в пересмотре. Увеличение финансирования отделов и регионов поможет организовать больше мероприятий за пределами Таллинна и увеличить поддержку там, где ее в настоящее время нет. Важно поддерживать деятельность по всей Эстонии!
Кроме того, у нас много сторонников, которые, к сожалению, не хотят вступать в партию. Мне нравится идея создать клуб сторонников партии.
Вы сами понимаете, что нас ждет в Эстонии, если курс Партии реформ победит. Однако положение Партии реформ напрямую зависит от того, какой выбор мы сделаем на конгрессе Центристской партии!