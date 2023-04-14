Пик абсурда: Eesti Energia требует от клиентов выплатить пени за предоплату

Несколько производителей солнечной энергии, которые прошлым летом продали Eesti Energia произведенную ими электроэнергию и, таким образом, досрочно оплатили счета, неожиданно обнаружили, что энергетическая компания взимает с них пени.
Мелкий производитель солнечной энергии Йоэль Сирг случайно обнаружил аномальные пени на своем счете, зная, что у него уже год имеется крупная предоплата в Eesti Energia. Объявив об этом в соцсетях, выяснилось, что и другие мелкие производители также обнаруживали подобные пени за предоплату
Руководитель Eesti Energia по рынку в Эстонии Дайана Тийтсаар признала ошибку энергетической компании и сообщила, что они выявили отдельные случаи, когда с предоплаты мелких производителей взимались пени.
«По предварительным данным, есть девять клиентов, у которых есть неиспользованная предоплата, но на счету которых также отображаются пени, - сказала Тийтсаар. - Вероятно, это произошло ошибочно в связи с разработкой программного обеспечения».
Тийтсаар пообещала, что компания дополнительно проверит всех других мелких производителей, в счетах которых указаны пени.
«Мы приносим свои извинения клиентам, получившим счет с ошибочными пенями», - сказала Тийтсаар. Она подтвердила, что Eesti Energia лично свяжется с этими клиентами и исправит ошибочно указанные пени на следующем счете.
По словам Сирга, ему действительно позвонили из Eesti Energia, извинились и обещали исправить ошибку. Он пока не успел проверить это обещание, так как нового счета еще не поступило.
Сирг сказал, что ранее не так внимательно следил за счетами и не знает, были ли на них тоже начислены пени, но планирует это проверить.