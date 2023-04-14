Пик абсурда: Eesti Energia требует от клиентов выплатить пени за предоплату

Мелкий производитель солнечной энергии Йоэль Сирг случайно обнаружил аномальные пени на своем счете, зная, что у него уже год имеется крупная предоплата в Eesti Energia. Объявив об этом в соцсетях, выяснилось, что и другие мелкие производители также обнаруживали подобные пени за предоплату

Руководитель Eesti Energia по рынку в Эстонии Дайана Тийтсаар признала ошибку энергетической компании и сообщила, что они выявили отдельные случаи, когда с предоплаты мелких производителей взимались пени.

«По предварительным данным, есть девять клиентов, у которых есть неиспользованная предоплата, но на счету которых также отображаются пени, - сказала Тийтсаар. - Вероятно, это произошло ошибочно в связи с разработкой программного обеспечения».

Тийтсаар пообещала, что компания дополнительно проверит всех других мелких производителей, в счетах которых указаны пени.

«Мы приносим свои извинения клиентам, получившим счет с ошибочными пенями», - сказала Тийтсаар. Она подтвердила, что Eesti Energia лично свяжется с этими клиентами и исправит ошибочно указанные пени на следующем счете.

По словам Сирга, ему действительно позвонили из Eesti Energia, извинились и обещали исправить ошибку. Он пока не успел проверить это обещание, так как нового счета еще не поступило.