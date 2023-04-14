Единственную в Эстонии зону отдыха для пьяниц сравняли с землей

На самом деле городская управа хотела избавиться от зоны отдыха, состоявшей из двух скамеек, мусорки и общественного туалета и ставшей чрезвычайно популярной, особенно среди алкоголиков, еще осенью, но тогда землю развезло и работы отложили до весны.

Идея создать уголок, который окрестили зоной отдыха для пьяниц, пришла в голову предыдущему вице-мэру Кристьяну Мяндмаа. Тогда ее объясняли тем, что всех выпивох сгонят в одно место, чтобы они как можно меньше мешать другим людям. К сожалению, это место стало настолько популярным, что о нем написали все эстонские СМИ и в Вильянди стали приезжать алкоголики из других самоуправлений.