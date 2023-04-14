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Единственную в Эстонии зону отдыха для пьяниц сравняли с землей

Марко Суурмяги
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Зона отдыха в долине Валуоя в Вильянди.
Зона отдыха в долине Валуоя в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Расположенная в долине Валуоя в Вильянди зона отдыха для любителей выпить, которая в прошлом году привлекла к себе много внимания жителей Эстонии, несколько недель назад приказала долго жить, так как городские власти больше не хотят пропагандировать употребление алкоголя в общественном пространстве.

На самом деле городская управа хотела избавиться от зоны отдыха, состоявшей из двух скамеек, мусорки и общественного туалета и ставшей чрезвычайно популярной, особенно среди алкоголиков, еще осенью, но тогда землю развезло и работы отложили до весны.

Идея создать уголок, который окрестили зоной отдыха для пьяниц, пришла в голову предыдущему вице-мэру Кристьяну Мяндмаа. Тогда ее объясняли тем, что всех выпивох сгонят в одно место, чтобы они как можно меньше мешать другим людям. К сожалению, это место стало настолько популярным, что о нем написали все эстонские СМИ и в Вильянди стали приезжать алкоголики из других самоуправлений. 

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