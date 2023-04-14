ВИДЕО ⟩ На игровой площадке разгуливал волк

Марис Симсалу, которая стала свидетелем неожиданного визита на игровую площадку Метсамаянди, рассказала, что волк убежал с площадки для игры в мяч и побежал между домами в направлении гольф-центра Reiu Golf в лес. «Я не могу представить, куда он в конечном итоге убежал, там ведутся дорожные работы», - сказала она.

Главный специалист отдела живой природы Агенства по охране окружающей среды Марко Кюбарсепп подтвердил, что это был волк. По его словам, это не первый раз, когда в том районе видят волка. Около месяца назад ему также сообщили о волке. Вероятно, это было одно и то же животное.

Специалист не смог сказать, почему волк снова пришел в город. «Он любит игры с мячом? Это нетипичное место для волка», -сказал Кюбарсепп.

Это упитанный самец. По словам Кюбарсеппа, это уже созревшая особь.

Несмотря на то, что рядом с полюбившемся волку местом идет строительство шоссе 2+2 Пярну-Уулу, Кюбарсепп считает, что это не должно его беспокоить, поскольку животное не в беде и при желании может найти способ покинуть это место. Кюбарсепп выразил надежду, что волк сам найдет дорогу в другое место, ведь поймать его там очень сложно.