Неожиданно ликвидирован очередной советский памятник

Установленный в парке поместья Ухтна монумент над братской могилой к настоящему времени исчез и заменен нейтральным надгробием, пишет уездное издание Virumaa Teataja.
Как признал в интервью изданию председатель волостного собрания Раквере Пеэп Васильев, о демонтаже памятника он впервые узнал от журналиста. «В волостном собрании о сносе говорили уже давно, у нас также было согласие собственника имущества. В любом случае это хорошая новость», - сказал Васильев.
Волостное собрание единогласно приняло решение о снятии памятников в августе прошлого года.
В тексте решения волостного собрания упоминается также мемориальный камень у дороги Сымеру-Катела близ поселка Убья. Его также планировалось убрать, но по состоянию на 14 апреля он остается на своем прежнем месте.
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