Неожиданно ликвидирован очередной советский памятник

Как признал в интервью изданию председатель волостного собрания Раквере Пеэп Васильев, о демонтаже памятника он впервые узнал от журналиста. «В волостном собрании о сносе говорили уже давно, у нас также было согласие собственника имущества. В любом случае это хорошая новость», - сказал Васильев.