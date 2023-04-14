Эстонская женская сборная по теннису победила Грузию на турнире Билли Джин Кинг

Во втором матче Елена Малыгина одержала победу над Екатериной Горгодзе (WTA 295), выиграв дебютный сет со счетом 6:3.

Тем самым эстонская команда обеспчеила себе в последнем туре победу над Грузией. Однако впереди эстонок ожидает третья встреча, в которой на парные состязания выйдут Майлеэн Нууди и Лаура Рахнель против Нателы Джаламидзе и Нино Нацвлишвили.