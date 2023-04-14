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Эстонская женская сборная по теннису победила Грузию на турнире Билли Джин Кинг

rus.postimees.ee
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Майлеэн Нууди.
Майлеэн Нууди. Фото: Tairo Lutter

В стартовом туре Майлеэн Нууди (WTA 568) обыграла Софию Шатапову (WTA 456) с результатом 7:6 (5), 6:3.

Во втором матче Елена Малыгина одержала победу над Екатериной Горгодзе (WTA 295), выиграв дебютный сет со счетом 6:3.

Тем самым эстонская команда обеспчеила себе в последнем туре победу над Грузией. Однако впереди эстонок ожидает третья встреча, в которой на парные состязания выйдут Майлеэн Нууди и Лаура Рахнель против Нателы Джаламидзе и Нино Нацвлишвили.

На турнире своей подгруппы Эстония выиграла все встречи. Соперник наших теннисисток в плей-офф определится в группе А, пропуск в плей-офф себе уже обеспечили Греция (3-0) и Португалия (3-0).

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