Эстонская женская сборная по теннису победила Грузию на турнире Билли Джин Кинг

В стартовом туре Майлеэн Нууди (WTA 568) обыграла Софию Шатапову (WTA 456) с результатом 7:6 (5), 6:3.
Во втором матче Елена Малыгина одержала победу над Екатериной Горгодзе (WTA 295), выиграв дебютный сет со счетом 6:3.
Тем самым эстонская команда обеспчеила себе в последнем туре победу над Грузией. Однако впереди эстонок ожидает третья встреча, в которой на парные состязания выйдут Майлеэн Нууди и Лаура Рахнель против Нателы Джаламидзе и Нино Нацвлишвили.
На турнире своей подгруппы Эстония выиграла все встречи. Соперник наших теннисисток в плей-офф определится в группе А, пропуск в плей-офф себе уже обеспечили Греция (3-0) и Португалия (3-0).