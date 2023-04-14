Большие перемены: владелец Handymann покупает магазины Koduextra

Фирма Setu Kapital OÜ, владеющая магазином промышленных товаров Handymann, приобретает долю в торговом предприятии Koduextra OÜ, принадлежащем компании Focus Invest OÜ.
Об этом BNS сообщило руководство фирмы, отметив, что целью сделки является развитие деятельности Setu Kapital и достижение операционной эффективности за счет более широкой сферы деятельности.
Setu Kapital - это зарегистрированная в Эстонии компания, сферой деятельности которой является бизнес-консалтинг и управленческий консалтинг в прочих сферах. Setu Kapital владеет 100-процентной долей в компании Handymann, ассортимент продукции которой включает товары для автомобилей и сада, бытовую технику, электрические и ручные инструменты, а также сезонные товары. Handymann владеет пятью магазинами в Эстонии – в Таллинне, Тарту, Пярну, Выру и Вильянди.
Koduextra — действующая в Эстонии с 1998 года розничная сеть товаров для дома, которая на сто процентов принадлежит компании Focus Invest, которая в свою очередь принадлежит финской компании Scan-Tukku Oy.