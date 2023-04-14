В Эстонию прибыл контингент морских пехотинцев США

На этой неделе в Эстонию прибыло более 70 морских пехотинцев США. Они пробудут в стране четыре месяца.
«Это фантастическая возможность для совместных тренировок с нашими союзниками, – отметил командир роты разведки капитан Брэндон Клевитски. - Взаимодействие с Силами обороны улучшит нашу осведомленность о ситуации на море, продемонстрирует силу нашего единства и приверженность обеспечению стабильности в регионе».
Командировка морпехов США в Эстонию продлится до середины июля. В течение этого времени они будут сотрудничать с эстонскими моряками и наблюдать за обстановкой на море, действуя на побережье и островах по всей Эстонии. Также в этот период будут проходить ежегодные учения «Весенний шторм» (Kevadtorm): американские морпехи поучаствуют в них в составе ВМС Эстонии. Это подразделение находилось в нашей стране в прошлом году с апреля по июнь и участвовало в учениях «Еж-2022» (Siil 2022).
«В условиях мирного времени мы обмениваемся информацией и сотрудничаем с союзниками на ежедневной основе. В ходе этой операции мы сможем отработать совместные действия в условиях возможного кризиса или конфликта», – отметил начальник штаба ВМС Эстонии капитан Индрек Хансон.
Морские пехотинцы США будут расквартированы в Минной гавани в Таллинне.
Моряки представляют мобильную роту разведки тактической группы 61/2 (TF-61) Корпуса морской пехоты (КМП) США. В свою очередь это подразделение выполняют задачи по координации морских сил (Fleet Marine Forces) 6-го флота США.