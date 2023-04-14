В Эстонию прибыл контингент морских пехотинцев США

Командировка морпехов США в Эстонию продлится до середины июля. В течение этого времени они будут сотрудничать с эстонскими моряками и наблюдать за обстановкой на море, действуя на побережье и островах по всей Эстонии. Также в этот период будут проходить ежегодные учения «Весенний шторм» (Kevadtorm): американские морпехи поучаствуют в них в составе ВМС Эстонии. Это подразделение находилось в нашей стране в прошлом году с апреля по июнь и участвовало в учениях «Еж-2022» (Siil 2022).