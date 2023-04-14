Враждебное граффити в Нарве: полиция просит помощи в поимке вандала

В связи с актом вандализма на парковке по адресу Йыесуу, 175 полиция просит всех, кто ехал ночью на автомобиле или шел пешком по шоссе Нарва - Нарва-Йыесуу и заметил подозрительную деятельность, сообщить об этом на электронный адрес ppa@politsei.ee или связаться через Facebook с веб-констабелем Анастасией Семеновой.

«Сообщениям против независимости Эстонии не место в свободной стране. Как и поддержка или оправдание войны словами или символами, это запрещено, и полиция будет реагировать на это.

Мы начали производство и в настоящее время работаем над установлением личности нарушителя. Для этого мы просматриваем записи ближайших камер наблюдения и собираем всю возможную информацию», - сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

В социальных сетях распространилась информация, что на месте, где раньше стоял нарвский памятник-танк, красуется цитата из пропагандиста Татарского, который погиб при взрыве в Санкт-Петербурге. «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим», - было написано на ограждении