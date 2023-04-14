МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Нынешней власти нужно противостоять как в Рийгикогу, так и уличными протестами

Мы получим еще больше сельских школ, которые будут закрыты, что превратит разговоры о переходе на эстоноязычное образование в гротескную насмешку, потому что перейти-то можно, а школы – по крайней мере, в радиусе 40 километров от дома – уже не будет. И у нас будет углубляющийся демографический кризис, потому что молодые семьи, особенно семьи с детьми, объявлены новой вредной для общества группой, над которой могут издеваться и высмеивать как государственные органы, так и каждый отдельный красный либерал, которую можно отягощать поборами, а льготы для них могут быть уменьшены.

Никто за это не голосовал. На самом деле, даже не тех, кто с энтузиазмом поддерживал либеральный лагерь, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить прихода EKRE к власти. Но у них хотя бы сохраняется хорошее, теплое ощущение, что хоть жизнь и становится все хуже, по крайней мере украинский флаг повсюду в Эстонии, правда, пока еще не на вершине Длинного Германа. А когда голод начнет отбирать зрение и страх перед войной уже не поможет заглушить оглушающий шум урчания в желудке, тогда стоит подумать о том, что нас ждут однополые браки, и тогда теплое приятное чувство разольется по телу избирателя Партии реформ/«Ээсти200»/соцдемов, которое на время помогает забыть даже мысли о голоде и нищете.