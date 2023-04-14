МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Нынешней власти нужно противостоять как в Рийгикогу, так и уличными протестами

Негодному правительству лжецов нужно противостоять в их разрушительной деятельности , говорит Мартин Хельме (EKRE).
Мы же предупреждали вас! Именно от этого мы хотели спасти Эстонию. Третье правительство Каи Каллас – это жалкое правительство лжецов, работе и действиям которых необходимо бескомпромиссно препятствовать на каждом шагу, с целью максимально сократить время пребывания этого правительства у власти.
Невероятно много лжи
Мне не жалко людей, которые позволили себя уже не знаю в который раз обмануть разговорами о войне и сине-желтыми ленточками, а теперь с недоумением обнаруживают, что безналоговая пятница не введена, что мы не дотянули до пятерки самых богатых, что не получили дешевого электричества и газа, обещанных реформистами в предыдущие разы, но все же надеются, что на этот раз они не будут лгать или обманывать, на этот раз они не будут боротся с экономическим кризисом, как в 2009 году. Люди, которые уже столько раз ступали на реформистские грабли, ничему не научатся и в этот раз.
Мне жаль нас, всех остальных. Мы получим дальнейшее жестокое повышение цен, потому что именно к этому приводит повышение налога с оборота, увеличение топливного и других акцизов. Мы получим более высокий подоходный налог на наши доходы в условиях инфляции. Эти две вещи вместе будут означать продолжающееся снижение покупательной способности, как мы объясняли в ходе кампании, даже если ваша зарплата или пенсия могут увеличиться, цены будут расти быстрее, а ваша покупательная способность, то есть состоятельность, уменьшится.
Мы получим еще больше сельских школ, которые будут закрыты, что превратит разговоры о переходе на эстоноязычное образование в гротескную насмешку, потому что перейти-то можно, а школы – по крайней мере, в радиусе 40 километров от дома – уже не будет. И у нас будет углубляющийся демографический кризис, потому что молодые семьи, особенно семьи с детьми, объявлены новой вредной для общества группой, над которой могут издеваться и высмеивать как государственные органы, так и каждый отдельный красный либерал, которую можно отягощать поборами, а льготы для них могут быть уменьшены.
Никто за это не голосовал. На самом деле, даже не тех, кто с энтузиазмом поддерживал либеральный лагерь, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить прихода EKRE к власти. Но у них хотя бы сохраняется хорошее, теплое ощущение, что хоть жизнь и становится все хуже, по крайней мере украинский флаг повсюду в Эстонии, правда, пока еще не на вершине Длинного Германа. А когда голод начнет отбирать зрение и страх перед войной уже не поможет заглушить оглушающий шум урчания в желудке, тогда стоит подумать о том, что нас ждут однополые браки, и тогда теплое приятное чувство разольется по телу избирателя Партии реформ/«Ээсти200»/соцдемов, которое на время помогает забыть даже мысли о голоде и нищете.
У остальных из нас нет таких хороших методов, чтобы выдерживать разрушение экономики, которая уничтожается на полном ходу, и общества, которое разрушается на повышенных оборотах. Все, что нам остается, это действовать решительно, чтобы как можно скорее отстранить от власти этот лживый и либеральный режим, разрушающий Эстонию.
И подобной лжи все-таки невероятно много. Кая Каллас повсюду ходит и жалуется на то, что государственный бюджет находится в таком плохом состоянии из-за решений ее предшественников, и нет другого выхода, кроме повышения налогов, которое разрушает экономику и лишает людей средств к существованию. И то, и другое заявления – ложь. Такого увеличения постоянных расходов, как то, что было прописано в государственном бюджете правительствами Кая Каллас, в Эстонии еще не было. Это именно по ее инициативе, а не Ратаса или Хельме, были запланированы беспрецедентно большие суммы постоянных расходов, не поинтересовавшись, чем они могут быть покрыты.
Разговоры о заложенном прежде дефиците – ложь
Государственный бюджет действительно был с большим дефицитом в 2020 году, но это был совершенно экстраординарный финансовый год, когда коронавирус на время остановил всю экономическую деятельность. В том году Эстония пережила один из самых маленьких экономических спадов во всей Европе, а также у нас были одни из самых маленьких дефицит бюджета и рост долга. В 2020 году экономика упала почти на 3 процента, а налоговые поступления сократились примерно на один миллиард.
В то время мы заморозили все остальные расходы, кроме резко возросших расходов на неотложную медицинскую помощь, и выделили сотни миллионов на разовые (!) меры стимулирования. Результат был отличный, уже в следующем году, т. е. в 2021 году, экономика выросла более чем на 8 процентов, а вместе с ней взлетели ввысь и налоговые поступления. Кая Каллас унаследовала именно такой отличный экономический рост и рост налоговых поступлений. Она за один год умудрилась сменить это превосходное состояние на рецессию благодаря своему циничному и неуклюжему управлению энергетическим кризисом.
Эстония стала чемпионом Европы по ничегонеделанию для предприятий и людей в ситуации, когда цены на энергоносители выросли в 6-8 раз. Зато было приятно наскрести в государственный бюджет дивиденды от Elering, Eesti Energia, от продажи квот на выбросы СО2, от дополнительных поступлений от продажи дорогого топлива. Но все это было вопиющей недальновидностью, так как это можно было сделать только один раз. Результатом хищнического загребания денег стала сильнейшая рецессия и инфляция в Европе, которые естественным образом и вполне предсказуемо привели к финансовому кризису. Налоговые сборы рухнули и будут продолжать падать.
Ложью является и то, что сейчас нет другого выхода, кроме сокращений и повышения налогов. Выход есть. Необходимо заставить экономику расти, это принесет сотни миллионов дополнительных доходов в бюджет. При этом, конечно, надо пересмотреть и расходную часть и выкинуть из нее растраты, но вместо больших сокращений финансирования достаточно заморозить расходную часть на следующие годы. И сокращение финансирования, и повышение налогов еще больше охлаждают экономику и, следовательно, приводят к еще большему сокращению налоговых поступлений.
Поэтому, если бы было желание решить бюджетный кризис, то нужно было делать прямо противоположное проделанному нынешней ситуации: чтобы оживить экономику, нужно снизить налоги, особенно налоги на потребление, а вместо массовых сокращений расходов следует их временно заморозить. А государственная оборона? Очередная порция лжи. Во-первых, сейчас в государственную оборону необходимо вкладывать много денег, поскольку все предыдущие правительства Партии реформ отказывались развивать нашу собственную государственную оборону, вместо этого говоря о пятой статье НАТО.
Ухмыляясь в лицо
Во-вторых, не будем забывать, что мы отдали Украине оружия и техники на 400 миллионов, и теперь мы должны расплачиваться за это автомобильными налогами, повышением земельного налога и отменой налоговой льготы на землю под домом. Я надеюсь, что теплое чувство от похлопывания по плечу в Брюсселе, что мы действительно большие молодцы, является достаточной наградой за эти повышения налогов. И нет, нам не вернут эти 400 миллионов из Брюсселя, мы получим оттуда максимум 130 миллионов. Так или иначе, по своей природе расходы на государственную оборону тоже являются разовыми вложениями, которые мы должны осуществить с помощью кредита и растянуть этот кредит на 15 лет. Нет необходимости повышать налоги, чтобы покрыть эти расходы!
Сегодняшняя власть все делает неправильно и разрушает государство и общество. Она делает это, и при этом бессовестно лжет и ухмыляясь людям в лицо. Мы должны им всячески препятствовать в этом, начиная от затягивания назначения в должность, заканчивая обструкцией в парламенте и, если будет необходимо, протестом на улице. Эстония по-прежнему нуждается в спасении от политики твердой руки Каи Каллас.