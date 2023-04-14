Видео ⟩ Полицейские помогли водителю, который вез в больницу малыша с эпилепсией

Вечером 7 апреля сотрудники полиции Литвы помогли доставить в больницу малыша с приступом эпилепсии. Полицейские, включив сирены и сигнальные маячки у своей служебной машины, освободили проезжую часть дороги для машины, в которой находился ребенок, в социальной сети Facebook сообщает полиция Шяуляйской области.
О том, что у ребенка приступ эпилепсии, полицейские узнали, догнав у светофора автомобиль Audi, который несся на большой скорости.
Водитель через открытое окно прокричал, что ребенку нужна неотложная медицинская помощь, и попросил полицейских сопроводить его в клинику. Уже через пять минут в сопровождении полицейских машина домчалась до дверей клиники.
Тревожная ситуация закончилась хорошо. Ребенок жив и находится в заботливых руках врачей.
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