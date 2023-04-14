Видео ⟩ Полицейские помогли водителю, который вез в больницу малыша с эпилепсией

О том, что у ребенка приступ эпилепсии, полицейские узнали, догнав у светофора автомобиль Audi, который несся на большой скорости.

Водитель через открытое окно прокричал, что ребенку нужна неотложная медицинская помощь, и попросил полицейских сопроводить его в клинику. Уже через пять минут в сопровождении полицейских машина домчалась до дверей клиники.