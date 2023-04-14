Пт, 14.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Полицейские помогли водителю, который вез в больницу малыша с эпилепсией

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments

Вечером 7 апреля сотрудники полиции Литвы помогли доставить в больницу малыша с приступом эпилепсии. Полицейские, включив сирены и сигнальные маячки у своей служебной машины, освободили проезжую часть дороги для машины, в которой находился ребенок, в социальной сети Facebook сообщает полиция Шяуляйской области.

О том, что у ребенка приступ эпилепсии, полицейские узнали, догнав у светофора автомобиль Audi, который несся на большой скорости.

Водитель через открытое окно прокричал, что ребенку нужна неотложная медицинская помощь, и попросил полицейских сопроводить его в клинику. Уже через пять минут в сопровождении полицейских машина домчалась до дверей клиники.

Тревожная ситуация закончилась хорошо. Ребенок жив и находится в заботливых руках врачей.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх