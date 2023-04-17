УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинские переселенцы покоряют сердца эстонцев самыми разными талантами

Оказавшиеся в Эстонии из-за войны многие уроженцы Украины достаточно ярко проявляют себя в самых разных общественных и экономических сферах. Благоприятствующим условием для такой самореализации продолжает оставаться удивительно сильная эмпатия, которую эстонцы по-прежнему выказывают в отношении переселенцев из Украины. Об этом в своем новом материале для Rus.Postimees рассказывает PR-директор Украинского института будущего Инна Гордиенко.
Середина апреля, наконец-то в Таллинне весна, думаю я, наконец-то на Пасху я поеду в Украину, наконец-то… Хочется написать, «наконец-то закончилась война», но пока, к сожалению, она не закончилась. В сторону Украины продолжают лететь снаряды, в Украине продолжают гибнуть люди.
А украинцы в Эстонии продолжают свою жизнь вдали от родины, потому что многим сейчас некуда вернуться… Они не просто стараются выжить в чужой стране, но и делают все, чтобы приблизить победу Украины и гордо несут свою страну в своем сердце.
Кто-то очень скучает по родине и ждет первой возможности, чтобы вернуться в Украину, кто-то пытается приспособиться к жизни в новой стране и найти себя, кто-то уже окончательно определился, что остается в Эстонии и даже открыл свое дело, а кто-то полюбил Эстонию настолько, что теперь не представляет своей жизни без нее… Я встречаю разных украинцев здесь, и каждая из их историй меня по-своему трогает.
Украинцы справляются с первым шоком после переселения и затевают бизнес-проекты
В предпасхальную неделю еду за паской, которую спекла для меня украинка Ира. Она живет в Тарту; познакомились мы с ней случайно, на программе предпринимательства для украинских женщин. Она пытается реализовать свой бизнес-проект, связанный с производством сладостей без сахара, глютена и лактозы.
Как врач-диетолог, она корректирует образ жизни и питание своих пациентов, и понимает, насколько для многих из них важно соблюдать диету. Я - не ее пациент, но поскольку не могу употреблять продукты с содержанием глютена и лактозы, то Ира - просто находка для меня здесь, в Эстонии, и я уверена, что она точно найдет своих клиентов и среди украинцев, и среди эстонцев.
Мы договорились встретиться на Балтийском вокзале в Таллинне, куда приходит поезд из Тарту. Ира предупредила, что встречается еще с одной девушкой из Украины, которая также заказала «полезную» пасочку. Я уже давно привыкла к тому, что все украинки, с которыми я знакомлюсь здесь, не просто так встречаются на моем пути. Вот и в этот раз благодаря Ире я познакомилась с прекрасной девушкой Аней, которая открыла в Таллинне маникюрный салон, и почти моментально после знакомства я стала его клиенткой.
Аня - невероятной энергии человек: она долго приходила в себя, оказавшись в Эстонии, и говорит, что депрессия была достаточно долгой. Но потом в какой-то момент собралась и решила: нечего сидеть и страдать, надо действовать и помочь другим украинкам. Так возникла идея с маникюрным салоном, и теперь благодаря Ане несколько девушек получили работу.
«Мне не хватает этого объема, хочется большего масштаба. Скорее всего, через два месяца мы переедем в другой салон, более просторный и вмещающий большее количество клиентов. А вообще я хочу не только салон, может, мы с тобой подумаем еще над каким-то бизнесом», - спрашивает меня Аня с горящими глазами…
На следующий день я еду в ее салон делать маникюр и удивляюсь, как там все красиво, как вышколен персонал и как качественно работают мастера. Теперь это на сто процентов мой самый любимый салон в Таллинне.
В культурном ландшафте Эстонии все заметнее становится украинское искусство
После посещения салона мой путь лежал через галерею Rios Art, где в апреле открылась выставка украинского художника Дмитрия Добровольского. Дмитрий живет в Эстонии уже 9 лет и поэтому считает себя, как он сам говорит, эсто-украинцем. Он говорит, что Эстония стала его второй родиной, хотя сердцем и душой она всегда с Украиной.
Его картины выставляются и продаются во многих странах, и, конечно же, он давно стал известным художником в местной среде. А еще Дмитрий делится своими навыками и талантом с молодым поколением украинцев, живущих в Эстонии; он проводит мастер-классы по рисованию для детей в воскресной школе «Надия», существующей при Ассоциации украинских организаций в Эстонии. Таким образом, детки сохраняют украинские традиции не только через песни, танцы и чтение, но и через изобразительное искусство.
На открытии выставки Дмитрий с гордостью говорил, что имеет честь представлять украинское искусство по всему миру и что более 250 его картин находятся в известных частных, галерейных и музейных коллекциях. А я стояла рядом и гордилась тем, что Украина полна такими талантами, и что она может делиться их частичкой и с Эстонией.
На прошлой неделе таланты Украины были представлены и для широкой эстонской аудитории: в Художественном музее Куму открылась выставка «Футуромарення: Украина и авангард». Год назад, почти в это же время, я впервые попала в Куму и тогда даже не могла подумать, что самый большой музей современного искусства в Северной Европе представит новаторское искусство Украины, зародившееся в 1910-20-х годах.
В это тяжелое для Украины время Эстония как никто из европейских стран поддерживает мою страну, и делает это не только в плане военной и гуманитарной помощи, но и в культурной сфере. И открывшаяся выставка - явное тому подтверждение. Безусловно, это жест солидарности и желание выразить глубокую эмпатию украинскому народу.
Я отправилась детально изучать экспозиции музея и мой взгляд остановился на работах Малевича. До сих пор этого художника часто рассматривают как российского авангардиста, и мало, кто знает, что родился Малевич в Украине, и тоже в Украине и творил в течение немалого периода. Ранее в рамках «Украинского киноклуба в Эстонии» мы с Ассоциацией украинских организаций запланировали показать в Таллинне фильм «Малевич. Рожденный в Украине», и я подумала о том, что было бы круто показать его прямо на выставке…
Как часто бывает, мысли оказываются материальны. Я знакомлюсь с куратором выставки с эстонской стороны Эльнарой Тайдре и мы фактически договариваемся о показе! Эльнара в восторге от идеи и говорит, что таким образом мы привлечем еще больше внимания к выставке, а также познакомим эстонцев с украинским кинематографом.
Мне безумно приятно, что эстонцы всегда готовы поддержать наши инициативы, и это касается не только фильма; с тех пор, как я нахожусь здесь, не помню ни одного случая, когда бы мне не пошли навстречу!
Брожу дальше залами выставки и ловлю себя на мысли, что она предоставляет возможность пересмотреть историю как западного, так и российского авангарда. После веков русского доминирования, украинские футуристы 1920-х вопросы своей национальной культурной идентичности воспринимали особенно остро. Эстонцы тоже пытались сохранить свою идентичность и также защищали свое культурное наследие от имперских посягательств России…
Классическим узыкантам приходится стоять за барной стойкой, но никто не жалуется на судьбу
Размышляя об историческом прошлом и культурных связях двух стран, я прибыла в порт, чтобы отправиться с рабочей поездкой в Хельсинки. У меня было достаточно времени, чтобы просто полюбоваться прекрасными морскими видами. На пароме заняла место в баре возле окна и обратила свой взгляд на море. По прошествии некоторого времени мне позвонила коллега, и мы принялись с ней активно обсуждать следующее мероприятие.
В этот момент ко мне подошла девушка-официант из бара и на чистом украинском языке сказала, что хочет угостить меня конфетами. «Я услышала, что вы говорите на украинском, и не смогла не подойти и не познакомиться»!»... Ганна работает барменом на пароме компании Tallink, она из Николаева и уже год как живет в Эстонии. Говорит, что на пароме работает немало украинок и что она очень любит свою работу.
«Нас здесь весь коллектив поддерживает и помогает с любыми вопросами, если мы что-то не знаем или с чем-то не справляемся. Вообще-то я музыкант, и закончила Киевский Университет Гринченко по классу скрипки». Я смотрю на эту хрупкую молодую девушку и меня накрывают разные чувства.
С одной стороны, я восхищаюсь тем, что украинки могут здесь найти себе работу, у них отличный английский и они без проблем справляются с работой официанта, а с другой стороны, мне больно слышать, что люди с высшим музыкальным образованием вынуждены работать на корабле – ведь они могли бы преподавать, выступать с концертами и т д.
Как мы выяснили позднее в ходе переписки с Ганной, ее преподаватель по вокалу - моя хорошая знакомая Татьяна, профессиональный музыкант, которая сейчас в Таллинне аккомпанирует для наших творческих коллективов, и сама тоже работает официантом в известном таллиннском баре. На пароме я спросила Ганну, как она выживает в Эстонии, на что она с улыбкой отвечает, что все у нее хорошо и ей даже удалось уже собрать деньги на квартиру.
«Я с прошлого апреля на корабле, работаю по две недели в месяц, и две отдыхаю. Здесь есть и крыша над головой, и еда, поэтому я смогла откладывать свою зарплату и купить недорогую квартиру в Кохтла-Ярве». Я обнимаю Ганну и безумно радуюсь за нее и за ее успехи здесь. Она улыбается в ответ и подмечает, что сейчас мало людей на корабле и поэтому у нее было время пообщаться, а летом точно будет не до этого, потому что паром будет переполнен.
В Эстонии открылась выставка украинских военных наград
По возвращению из Хельсинки я отправляюсь на еще одно важное мероприятие, где снова четко просматривается коллаборация двух народов. В старом городе в Таллиннском музее рыцарских орденов открылась выставка «Военные награды воюющей Украины», где впервые представлены государственные украинские награды за боевую доблесть. Выставка стала возможной благодаря усилиям главного куратора таллиннского музея Екатерины Лапниш и директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука.
С музеем рыцарских орденов я познакомилась еще полгода назад, когда он стал первым музеем в Эстонии, где для экскурсий есть звуковое сопровождение на украинском языке. С тех пор я знаю Екатерину. Она не просто куратор музея, но и большой профессионал своего дела; каждый экспонат выбирает собственноручно, занимается поиском экспонатов по всему миру и часто выкупает раритетные вещи на аукционах.
Я поинтересовалась у нее, как удалось организовать эту выставку. «С директором Музея войны Юрием Савчуком мы встретились во время выставки экспозиции этого музея в Литве и договорились об этом проекте! Дату открытия переносили несколько раз, потому что ждали возможность выставить один из экспонатов - оригинал награды «Крест боевых заслуг», украинские военные их только начали получать».
На выставке можно увидеть ордена и медали, которыми награждали воинов УПА, которые еще в те времена защищали Украину от произвола советской власти, и современные награды воинов ВСУ, которые сегодня защищают территориальную целостность Украины, воюя с тем же врагом.
«Крест боевых заслуг» - вторая по иерархии государственная награда после ордена «Золотая звезда» к званию Героя Украины, она была создана по инициативе президента Украины Зеленского в мае прошлого года и вручается воинам ВСУ за выдающуюся личную храбрость.
Всем советую посетить эту выставку, да и сам музей; ордена, которые там представлены, представляют многовековую историю разных стран. Это невероятно захватывающий экскурс в жизнь наших предков и современников.
Покидая музея, у думаю, что впереди светлая Пасха, и я молюсь за наших воинов, я знаю, что они воюют не за награды и не за ордена, они воюют за наше будущее и будущее всего мира. Я знаю, что Эстония - наш надежный партнер, и что вместе мы сделаем еще не один проект. Но самое главное - это наши люди, которые вершат большие и маленькие истории, и этих людей Эстония приютила, дала им мирное небо над головой и возможность жить нормальной жизнью.