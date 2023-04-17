УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинские переселенцы покоряют сердца эстонцев самыми разными талантами

Середина апреля, наконец-то в Таллинне весна, думаю я, наконец-то на Пасху я поеду в Украину, наконец-то… Хочется написать, «наконец-то закончилась война», но пока, к сожалению, она не закончилась. В сторону Украины продолжают лететь снаряды, в Украине продолжают гибнуть люди.

А украинцы в Эстонии продолжают свою жизнь вдали от родины, потому что многим сейчас некуда вернуться… Они не просто стараются выжить в чужой стране, но и делают все, чтобы приблизить победу Украины и гордо несут свою страну в своем сердце.

Кто-то очень скучает по родине и ждет первой возможности, чтобы вернуться в Украину, кто-то пытается приспособиться к жизни в новой стране и найти себя, кто-то уже окончательно определился, что остается в Эстонии и даже открыл свое дело, а кто-то полюбил Эстонию настолько, что теперь не представляет своей жизни без нее… Я встречаю разных украинцев здесь, и каждая из их историй меня по-своему трогает.

Украинцы справляются с первым шоком после переселения и затевают бизнес-проекты

В предпасхальную неделю еду за паской, которую спекла для меня украинка Ира. Она живет в Тарту; познакомились мы с ней случайно, на программе предпринимательства для украинских женщин. Она пытается реализовать свой бизнес-проект, связанный с производством сладостей без сахара, глютена и лактозы.