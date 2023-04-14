Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 14 апреля: жуткий вандализм в Нарве, ситуация на фронтах в Украине, все услуги спасателей на новом портале и открытое письмо Кае Каллас
Сегодня в выпуске:
- «Всех, кого надо, убьем, кого надо — ограбим». Такую жуткую надпись оставили вандалы на парковке, где раньше стоял нарвский памятник-танк. Наш корреспондент в регионе побывал на месте происшествия - подробности в сюжете.
- Короткие новости: как Таллинн будет бороться с парковкой на тротуарах, на какую сумму государство поддержит школы, где увеличат объем эстонского, почему сигнал радио в ФМ-диапазоне может быть нестабильным
- 415-й день войны: 174 000 кв. км территории Украины засорены минами и боеприпасами. Когда ждать весеннего контрнаступления и как на него повлияли утечки сверхсекретных документов Пентагона?
- Теперь все электронные услуги Спасательного департамента можно найти на новом портале безопасности. Чем он может облегчить жизнь эстоноземельцам, разбиралась наш корреспондент.
- Мировые новости: про гонения на женщин в Иране, арест пенсионерки в США и метеоритный поток «Лириды-2023»
- Организации по уходу за людьми с особыми потребностями настолько встревожены намерениями министерства социальных дел провести реформу в этой сфере, что даже обратились с открытым письмом к премьер-министру. В чем суть претензий, выясняла наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 14 апреля.