«Новости в 7» за 14 апреля: жуткий вандализм в Нарве, ситуация на фронтах в Украине, все услуги спасателей на новом портале и открытое письмо Кае Каллас

Сегодня в выпуске:

- «Всех, кого надо, убьем, кого надо — ограбим». Такую жуткую надпись оставили вандалы на парковке, где раньше стоял нарвский памятник-танк. Наш корреспондент в регионе побывал на месте происшествия - подробности в сюжете.

- Короткие новости: как Таллинн будет бороться с парковкой на тротуарах, на какую сумму государство поддержит школы, где увеличат объем эстонского, почему сигнал радио в ФМ-диапазоне может быть нестабильным

- 415-й день войны: 174 000 кв. км территории Украины засорены минами и боеприпасами. Когда ждать весеннего контрнаступления и как на него повлияли утечки сверхсекретных документов Пентагона?

- Теперь все электронные услуги Спасательного департамента можно найти на новом портале безопасности. Чем он может облегчить жизнь эстоноземельцам, разбиралась наш корреспондент.

- Мировые новости: про гонения на женщин в Иране, арест пенсионерки в США и метеоритный поток «Лириды-2023»

- Организации по уходу за людьми с особыми потребностями настолько встревожены намерениями министерства социальных дел провести реформу в этой сфере, что даже обратились с открытым письмом к премьер-министру. В чем суть претензий, выясняла наша корреспондент.