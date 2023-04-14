Джек Тейшейра: что известно о сотруднике военной базы США, который мог слить секретные документы Пентагона

Друзья Тейшейры говорят, что не считают его ни политическим активистом, ни разоблачителем. Зачем тогда авиатору сравнительно невысокого ранга без какой-либо очевидной мотивации понадобилось выкладывать онлайн документы крайне деликатного характера?

Джеку Тейшейре 21 год, он - сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе. В гвардию он пришел в 2019 году и начал карьеру младшим специалистом по кибертранспортным системам.

Тейшейра стал летчиком 1-го класса в июле 2022 года. Сообщение об очередном повышении молодого человека был опубликовано на официальной странице 102-го разведывательного авиакрыла национальной воздушной гвардии Массачусетса в Facebook.

Но уже в самом начале своей карьеры Тейшейра имел довольно высокий уровень доступа к секретной информации: по сути он являлся IT-специалистом, отвечающим за военные сети связи и обеспечивающим их защиту.

Любовь к оружию и международной политике

Как пишет New York Times, в свободное от работы время Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой - в основном весьма молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, онлайн-мемам, некоторые из которых носили расистский подтекст, и видеоиграм.