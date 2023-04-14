Вице-председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас ранее выдвинула идею, что будущие министры должны пройти перекрестный допрос перед Рийгикогу. Теперь Каллас отмечает порталу ERR, что закон этого не допускает.
Идея «Ээсти 200» провалилась: закон не позволяет провести перекрестный допрос министров перед Рийгикогу
Каллас объяснила ранее, что перекрестный допрос министров перед Рийгикогу даст представление об их компетентности.
«Проблема в том, что правила работы Рийгикогу в настоящее время не позволяют провести такие допросы с новым, только назначенным правительством», - отметила Каллас в интервью ERR, добавив, что эту тему довольно долго обсуждали на коалиционных переговорах.