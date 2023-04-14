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Идея «Ээсти 200» провалилась: закон не позволяет провести перекрестный допрос министров перед Рийгикогу

rus.postimees.ee
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Кристина Каллас
Кристина Каллас Фото: Pilt videost

Вице-председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас ранее выдвинула идею, что будущие министры должны пройти перекрестный допрос перед Рийгикогу. Теперь Каллас отмечает порталу ERR, что закон этого не допускает.

Каллас объяснила ранее, что перекрестный допрос министров перед Рийгикогу даст представление об их компетентности.

«Проблема в том, что правила работы Рийгикогу в настоящее время не позволяют провести такие допросы с новым, только назначенным правительством», - отметила Каллас в интервью ERR, добавив, что эту тему довольно долго обсуждали на коалиционных переговорах.

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