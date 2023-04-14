Eesti Gaas активно расширяется на рынке Латвии

Для завершения сделки требуются согласие Департамента конкуренции Латвии и разрешение правительства Латвии на приобретение Gaso, являющегося для страны стратегическим предприятием.

«Мы видим за газом будущее и знаем, как развивать этот бизнес. Мы надеемся, что сможем поделиться своим опытом в качестве управляющего газовой сетью, а смена собственника поможет компании активнее развиваться и предлагать латвийским потребителям газа лучшие услуги», - сказал председатель совета Eesti Gaas Айн Ханшмидт.

«При поддержке Infortar предприятие Eesti Gaas превратилось из местного продавца газа в крупнейшую в регионе энергетическую компанию с частным капиталом, причем более 70 процентов объема наших продаж приходится на зарубежные рынки. Приобретение латвийской газовой сети – еще один стратегический шаг в расширении Eesti Gaas как энергетической компании в регионе Балтийского моря. Латвийская газовая сеть почти в четыре раза больше, чем эстонская, и обслуживает в общей сложности около 400 000 потребителей», - добавил Ханшмидт.

«Как и остальные европейские страны, мы видим важную роль газа в качестве переходного топлива и способа поддержать возобновляемые источники энергии. Перспективы использования газа также побуждают нас инвестировать в газовую сеть - сегодня мы подписали договор и ждем решения латвийского государства», - отметил Ханшмидт.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).