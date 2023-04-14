Европейский зонд отправился к лунам Юпитера, чтобы узнать, могла ли там зародиться жизнь

Луны Юпитера Фото: NASA/JPL

Миссия обошлась ЕКА в 1,6 млрд евро.

Доктор Кэролайн Харпер, руководитель отдела космических наук в Космическом агентстве Великобритании, в интервью Би-би-си назвала Juice по-настоящему амибциозной миссией.

«Радиация Юпитера и расстояние до Солнца - два осложняющих фактора, - объясняет она, - Это самые мощные научные приборы, которые мы когда-либо отправляли во внешнюю Солнечную систему, и все они должны справиться с суровой радиационной средой, когда прибудут к Юпитеру и будут находиться очень далеко от Солнца».

Чтобы отправить Juice напрямую к Юпитеру, у ракеты, даже самой мощной, не хватит энергии. Вместо этого она выведет аппарат на специальную траекторию во внутренней части Солнечной системы, откуда, воспользовавшись для разгона гравитацией Земли и Венеры, он отправится к Юпитеру.

Ракета Фото: Getty Images

Именно поэтому «окно» для запуска Juice составляет всего одну секунду. Для того, чтобы сработала «гравитационная праща» и корабль получил нужное ускорение в нужный момент времени, все планеты должны находиться в нужном положении относительно друг друга. Этим и объясняется такая высокая точность момента запуска.

Запуск можно было провести в любой день до конца апреля - но каждый раз у ученых на него была только одна секунда в день.

Как ожидается, Juice достигнет системы Юпитера в июле 2031 года.