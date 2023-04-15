В Кристийне строят дом с модными квартирами в скандинавском стиле и с умеренными коммунальными платежами

Компания 1Partner Ehitus подписала с застройщиком Alpina договор на сумму более 3 миллионов евро на строительство нового трехэтажного жилого дома в скандинавском стиле на 18 квартир.

«В здании использованы технологии и конструктивные решения, которые можно было бы брать в пример и для создания других проектов. Например, земляное отопление и охлаждение на энергетических сваях, что, являясь очень редким решением в жилищном строительстве, гарантирует покупателю квартиры более доступные коммунальные расходы», - сказал Юллар Хинно, исполнительный директор 1Partner Ehitus. Дом должен быть построен менее чем за год.

«Наша философия заключается в разработке зданий, которые вписываются в существующую жилую среду и при этом являются энергоэффективными. Многоквартирный дом по адресу Нымме-теэ, 70, с одной стороны, располагается в зеленом районе индивидуальной застройки, но в то же время он находится в нескольких десятков шагов от центра Таллинна, и все необходимое для жизни - в пределах досягаемости», - описал объект партнер Alpina Пирмин Тамм, по словам которого четверть квартир уже продана.