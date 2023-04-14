Конституционный суд Франции одобрил ключевые элементы скандальной пенсионной реформы Макрона

Суд отменил шесть пунктов, не считающихся ключевыми для сути реформы, а также отклонил ходатайство левых о проведении референдума по альтернативному закону о пенсиях, сохраняющем пенсионный возраст на уровне 62 лет.

Реформа вызывала массовые протесты во Франции, не прекращающиеся уже три месяца. Решение суда не остановило протесты: в пятницу полиции пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов в Лионе.

Основное недовольство демонстрантов было связано с предусмотренным реформой повышением пенсионного возраста на два года.

Нынешний возраст выхода на пенсию во Франции, 62 года - самый низкий в Европе. Экономисты в один голос уверяют, что массовый выход на пенсию послевоенного поколения бэби-бумеров делает подобное повышение во Франции неизбежным. Однако популярности реформе это не добавляет - особенно после того, как в прошлом месяце правительство Макрона воспользовалось своим исключительным конституционным правом, проведя законопроект через нижнюю палату парламента без голосования.

Конституционный совет Франции, являющийся квазисудебным органом и занимающимся конституционным контролем, состоит из девяти судей. Это последняя инстанция, отделяющая пенсионную реформу от принятия.

Теперь закон ляжет на стол президенту, который, очевидно, не станет медлить с его подписанием. Реформа пенсионного законодательства была одним из основных предвыборных обещаний Эммануэля Макрона, на которых он строил свою предвыборную кампанию, идя на второй срок.

Администрация президента Франции уже сообщила, что закон будет подписан в ближайшие дни.

Плакат «Всё идёт хорошо (по плану)» на фоне сожженной тележки супермаркета Фото: EPA