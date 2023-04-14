Конституционный суд Франции одобрил ключевые элементы скандальной пенсионной реформы Макрона

Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевые элементы скандальной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, отклонив при этом некоторые части закона, пишет русская служба Би-би-си.
Суд отменил шесть пунктов, не считающихся ключевыми для сути реформы, а также отклонил ходатайство левых о проведении референдума по альтернативному закону о пенсиях, сохраняющем пенсионный возраст на уровне 62 лет.
Реформа вызывала массовые протесты во Франции, не прекращающиеся уже три месяца. Решение суда не остановило протесты: в пятницу полиции пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов в Лионе.
Основное недовольство демонстрантов было связано с предусмотренным реформой повышением пенсионного возраста на два года.
Нынешний возраст выхода на пенсию во Франции, 62 года - самый низкий в Европе. Экономисты в один голос уверяют, что массовый выход на пенсию послевоенного поколения бэби-бумеров делает подобное повышение во Франции неизбежным. Однако популярности реформе это не добавляет - особенно после того, как в прошлом месяце правительство Макрона воспользовалось своим исключительным конституционным правом, проведя законопроект через нижнюю палату парламента без голосования.
Конституционный совет Франции, являющийся квазисудебным органом и занимающимся конституционным контролем, состоит из девяти судей. Это последняя инстанция, отделяющая пенсионную реформу от принятия.
Теперь закон ляжет на стол президенту, который, очевидно, не станет медлить с его подписанием. Реформа пенсионного законодательства была одним из основных предвыборных обещаний Эммануэля Макрона, на которых он строил свою предвыборную кампанию, идя на второй срок.
Администрация президента Франции уже сообщила, что закон будет подписан в ближайшие дни.
Категорически против повышения пенсионного возраста выступают профсоюзы и депутаты от оппозиции, призывающие демонстрантов к продолжению протестных акций.
Последняя из них прошла накануне, в четверг: по данным МВД Франции, по всей стране на улицы вышло в общей сложности порядка 380 тысяч протестующих. Однако эта внушительная цифра куда меньше 1,3 млн демонстрантов, протестовавших против реформы на пике гражданского противостояния в марте.
Дабы избежать массовых беспорядков в Париже в случае одобрения закона, в пятницу утром столичная полиция запретила протестующим собираться у здания Конституционного совета. Запрет будет оставаться в силе 24 часа, до утра субботы.
Два к одному
В пятницу члены Конституционного совета рассмотрели сразу два смежных вопроса, приняв отдельное решение по каждому из них.
Во-первых, им было необходимо удостовериться, что новый закон не противоречит не только букве, но и духу действующей конституции страны, принятой в 1958 году.
Во-вторых, члены Совета должны были рассмотреть два ходатайства левой оппозиции, предлагающей альтернативный законопроект. Он предусматривает закрепление пенсионного возраста на нынешнем уровне - 62 года, - причем эту норму оппозиционные законодатели хотели утвердить путем проведения в стране референдума.
Вариант частичного одобрения реформы называли самым вероятным. Многие предсказывали, что Совет почти наверняка смягчит рассматриваемый законопроект, однако основные его положения - в том числе и повышение возраста выхода на пенсию - оставит без изменений.
Дадут ли члены Конституционного совета добро на проведение референдума, предсказать было значительно сложнее. В результате в референдуме было отказано.
Как показывают опросы, против пенсионной реформы настроены примерно две трети французов.
Критики законопроекта утверждают, что он является дискриминационным по отношению к женщинам и низкоквалифицированным сотрудникам, которые начали работать в раннем возрасте.
Правительство настаивает, что проведение реформы необходимо - в противном случае пенсионный фонд Франции рискует иссякнуть буквально в течение нескольких лет.