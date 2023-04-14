«Мы вам звоним из Google»: телефонные мошенники выманили 30 тысяч евро у пенсионеров из Таллинна

Один из случаев произошел с 70-летним мужчиной, который обратился в полицию 13 апреля. Мужчине позвонили и представились сотрудниками Google, банка и полиции, утверждая, что на его банковском счете происходят подозрительные транзакции. Мошенники попросили мужчину предоставить PIN1 и PIN2 коды, чтобы остановить мнимую транзакцию. Доверчивый мужчина предоставил коды, и мошенники смогли похитить у него 20 000 евро.

Еще одна похожая история произошла с 86-летней женщиной, которая также обратилась в полицию 13 апреля. В конце марта с ней связался якобы сотрудник банка, утверждая, что ее банковский счет подвергся атаке мошенников. Женщина не нашла в этом ничего подозрительного и предоставила PIN1 и PIN2 коды. В результате мошенники получили доступ к счетам как женщины, так ее сына, и похитили 10 000 евро.