Эксперт: сейчас человеку с постоянной работой самое время брать жилищный кредит

Как и в жизни в целом, при принятии решения - взять ли на себя обязательства по жилищному кредиту, важно уметь понимать общий экономический контекст и уметь отличать факты от шума, объясняет экономический эксперт LHV Хейдо Витсур.
Сегодня финансы многих людей убегают с такой же скоростью, как вода из разбитого корыта. За последние два года цены, которые ранее оставались относительно стабильными, выросли почти на треть.
Кроме того, за последнее десятилетие стало казаться вполне нормальным брать в кредит деньги практически под нулевой процент, а оплачивать только маржу за риск и комиссию за осуществление сделки. Теперь, когда одна только процентная ставка в два раза выше, кажется, что решение взять кредит является безумием. Но так ли это?
С последнего финансового кризиса, который был почти 15 лет назад, до осени 2021 года зарплаты в Эстонии в среднем увеличивались на 5–7% в год, а за последние полтора года они увеличивались на 3–4 процентных пункта быстрее.
Это примерно соответствует темпам роста Euribor. По данным Департамента статистики, средняя валовая заработная плата в прошлом году составила 1685 евро.
Виновата инфляция, а не повышение процентных ставок
Если сравнить, как изменились и могут измениться взятые на 25 лет платежи по жилищному кредиту в размере 100 тысяч евро в сравнении с ростом средней зарплаты, то мы видим, что ежемесячный платеж сегодня вырос на 137 евро, а средний ежемесячный чистый доход одной семьи из двух работающих членов семьи примерно на 400 евро. Это на 160 евро больше, чем при долгосрочном росте зарплаты на 5–7%.
Даже возможное дополнительное повышение процентной ставки на 1%, которое приведет к увеличению ежемесячного платежа на 70 евро, не является слишком высокой ценой, чтобы избавиться от инфляции, намного более разрушительной для доходов людей.
Ведь повышение цен за последние два года на примерно 30% лишило такую семью покупательной способности почти на тысячу евро. Более быстрый рост зарплаты вернул только 400 евро. Это означает, что несмотря на рост доходов, возможности потребления такой семьи уменьшились примерно на 600 евро из-за роста цен.
Очевидно, что ни рост процентных ставок, ни жилищный кредит не являются корнем зла, которые ухудшили положение среднестатистического человека за последний год. Корень зла находится в быстром росте цен. Чтобы у людей оставалось больше денег, нужно контролировать процентные ставки, чтобы они привели к контролю над инфляцией.
Сейчас – отличное время, чтобы взять кредит!
Действительно, для семьи без сбережений, которая уже потеряла свою покупательную способность, добавочная нагрузка в размере тысячи евро из-за повышения еврибора, не является легкой. Тем не менее, чтобы понять, что за последние полвека процентные ставки никогда не оставались высокими надолго, стоит оглянуться и проанализировать цифры.
Я смело утверждаю, что для человека с постоянной работой сейчас наиболее выгодное время взять жилищный кредит. С большой вероятностью базовую процентную ставку сильно повышать больше не будут. Поэтому, ориентируясь на текущую ситуацию, заемщик не сможет сильно ошибиться.
Если оглянуться, то мы видим, что годовая средняя величина еврибора колебалась в диапазоне от 2 до 5%. Поэтому при взятии долгосрочных обязательств имеет смысл рассчитывать на такую процентную ставку. Если процентные ставки упадут ниже среднего уровня, то следует относиться к этому осознанно: либо отложить эти деньги в сторону, чтобы более мягко пережить будущие повышения процентных ставок, либо инвестировать, чтобы увеличить свой доход. Элементарная финансовая грамотность является лучшей профилактикой от возможных неудач в будущем.
Будущее стоит застраховать
25-летний жилищный кредит и пятилетний автолизинг — это инструменты с различным уровнем риска. В первом случае можно быть довольно уверенным, что за этот период произойдет несколько циклов экономики с подъемами и спадами. Во втором случае, в течение пяти лет может происходить как положительный, так и отрицательный экономический цикл.
Возможно, это также объясняет, почему в многих странах со стабильной экономикой предпочитают фиксированные процентные ставки по кредиту. В конце концов, разница не будет существенной, а преимущество будет в уменьшении рисков. Но есть предел, за которым не стоит ожидать снижения рисков отдельно для каждого индивидуума.
Путем разумного управления различными рисками можно сгладить чрезмерные колебания экономики в нашей стране, и тем самым не только улучшить социальную ситуацию в государстве, но и обеспечить более равномерное и быстрое развитие экономики. Эстония не является изолированным островом, и мы не можем ругать свой народ за то, что он желает такой же безопасной социально-экономической среды, как в странах Скандинавии. Будь то жилищный кредит или сбережения на старость.