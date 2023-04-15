Эксперт: сейчас человеку с постоянной работой самое время брать жилищный кредит

Ведь повышение цен за последние два года на примерно 30% лишило такую семью покупательной способности почти на тысячу евро. Более быстрый рост зарплаты вернул только 400 евро. Это означает, что несмотря на рост доходов, возможности потребления такой семьи уменьшились примерно на 600 евро из-за роста цен.

Очевидно, что ни рост процентных ставок, ни жилищный кредит не являются корнем зла, которые ухудшили положение среднестатистического человека за последний год. Корень зла находится в быстром росте цен. Чтобы у людей оставалось больше денег, нужно контролировать процентные ставки, чтобы они привели к контролю над инфляцией.

Сейчас – отличное время, чтобы взять кредит!

Действительно, для семьи без сбережений, которая уже потеряла свою покупательную способность, добавочная нагрузка в размере тысячи евро из-за повышения еврибора, не является легкой. Тем не менее, чтобы понять, что за последние полвека процентные ставки никогда не оставались высокими надолго, стоит оглянуться и проанализировать цифры.

Я смело утверждаю, что для человека с постоянной работой сейчас наиболее выгодное время взять жилищный кредит. С большой вероятностью базовую процентную ставку сильно повышать больше не будут. Поэтому, ориентируясь на текущую ситуацию, заемщик не сможет сильно ошибиться.