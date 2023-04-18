Квартирное товарищество установило камеры наблюдения. Один собственник против. Что решил суд?

Cобственник квартиры из Таллинна оспорил в суде решение общего собрания квартирного товарищества, которое установило в доме камеры наблюдения. Заявитель считает, что камеры вторгаются в частную жизнь, поскольку с их помощью можно следить за собственниками квартир.

Коллегия по гражданским делам Государственного суда удовлетворила заявление собственника квартиры и признала решение квартирного товарищества недействительным. Коллегия пояснила, что использование камер наблюдения является обработкой личных данных, а в соответствии с Общим регламентом ЕС о защите персональных данных для этого необходимо правовое основание. Квартирное товарищество может обеспечить это двумя различными способами.

Во-первых, можно заключить соглашение собственников квартир на установку камер. Однако при невозможности достижения консенсуса таким путем, решение может быть принято большинством голосов на общем собрании квартирного товарищества. Однако должен быть принят во внимание законный интерес для использовании камер, который перевешивает интересы или основные права отдельных собственников квартир.

В данном случае товарищество установило камеры наблюдения на входных дверях и лифтах здания, чтобы обеспечить безопасность людей, в том числе для поимки потенциальных воров. Установка камер была названа необходимой, так как этот дом представляет собой бывшее общежитие, где многие квартиры сданы в аренду, и в здании были неоднократно замечены наркоманы.