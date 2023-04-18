Квартирное товарищество установило камеры наблюдения. Один собственник против. Что решил суд?

В опубликованном 12 апреля постановлении Государственный суд объяснил, как квартирное товарищество может установить в доме камеры наблюдения, если с этим не согласны некоторые собственники квартир.
Cобственник квартиры из Таллинна оспорил в суде решение общего собрания квартирного товарищества, которое установило в доме камеры наблюдения. Заявитель считает, что камеры вторгаются в частную жизнь, поскольку с их помощью можно следить за собственниками квартир.
Коллегия по гражданским делам Государственного суда удовлетворила заявление собственника квартиры и признала решение квартирного товарищества недействительным. Коллегия пояснила, что использование камер наблюдения является обработкой личных данных, а в соответствии с Общим регламентом ЕС о защите персональных данных для этого необходимо правовое основание. Квартирное товарищество может обеспечить это двумя различными способами.
Во-первых, можно заключить соглашение собственников квартир на установку камер. Однако при невозможности достижения консенсуса таким путем, решение может быть принято большинством голосов на общем собрании квартирного товарищества. Однако должен быть принят во внимание законный интерес для использовании камер, который перевешивает интересы или основные права отдельных собственников квартир.
В данном случае товарищество установило камеры наблюдения на входных дверях и лифтах здания, чтобы обеспечить безопасность людей, в том числе для поимки потенциальных воров. Установка камер была названа необходимой, так как этот дом представляет собой бывшее общежитие, где многие квартиры сданы в аренду, и в здании были неоднократно замечены наркоманы.
Государственный суд пришел к выводу, что по таким причинам законный интерес к установке камер вполне оправдан. При этом при принятии решения КТ не учитывало, что перевешивает: интересы членов КТ, проголосовавших за камеры, или права собственника квартиры. Это означает, что для принятия такого решения на общем собрании также должны были быть утверждены условия использования камер наблюдения.
Коллегия пояснила, что в соответствии с Общим регламентом в решении товарищества должны быть указаны ссылка на возможность ознакомиться с собранными о себе личными данными, цель обработки данных, правовая основа и условия использования камер. Также необходимо указать, кто имеет доступ к записям камер, каков срок хранения данных и т. д. Также желательно, чтобы был установлен знак, информирующий об использовании камер наблюдения.
Государственный суд также подчеркнул, что если решение об установке камер принимается большинством голосов на общем собрании, то всем собственникам квартир должна быть предоставлена возможность ознакомиться с планируемыми условиями использования камер до собрания. Достаточно, если в объявлении о собрании указывается, где и когда собственники квартир могут ознакомиться с условиями использования камер наблюдения. В случае нарушения этих требования решение общего собрания ничтожно.
С постановлением Государственного суда можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Инструкции Инспекции по защите данных для организаторов видеонаблюдения можно найти ЗДЕСЬ.