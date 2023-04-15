ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Преображение небольшой проходной комнаты

Фото: Пресс-фото

Нестандартные решения для разных пространств

Дизайнер подчеркивает, что нет нужды ограничивать себя при меблировке. «Я выбирала для этой комнаты мебель, которая по своей основной функции предназначена не для жилых помещений, а, например, для кухни. Многие проходят мимо отделов, которые им в данный момент не интересны, но я советую посмотреть мебель разных категорий, там тоже можно найти что-то подходящее», - говорит дизайнер.

Не бойтесь показать ваш характер в интерьере. «Опрос IKEA "Жизнь дома" показал, когда дом отражает наш характер, мы почти в два раза больше уверены в том, что дом - источник нашего душевного благополучия. Но жители Латвии - люди практичные и предпочитают более темную мебель, которая не будет быстро пачкаться, не любят ничего слишком яркого и выделяющегося. Если в комнате скошенный потолок, неровный пол - это может усложнить ситуацию, но есть мебель с регулируемыми ножками, которые помогут справиться и будут твердо стоять даже на неровной поверхности», - рекомендует дизайнер.

Фото: Пресс-фото

Три нестандартных решения

Дизайнер советует сочетать стили, например, если в доме проживает несколько людей, помещение можно сделать индивидуальным для каждого. Но не стоит переусердствовать, чтобы не перегрузить пространство. Сочетайте пару стилей, у которых есть что-то общее, что поможет объединить их и в то же время придать каждому помещению свою атмосферу и характер.

Фото: Пресс-фото

Дизайнер говорит, что, закрепив шторы прямо к потолку, вы сможете визуально увеличить комнату. А шторы, при правильном выборе ткани, цвета и плотности, сами по себе создают ощущение уюта.

«Мы часто не учитываем высоту потолка в комнате, и вещи часто располагаются на полу, не используя весь потенциал для хранения. Не бойтесь располагать вещи повыше. Да, до них сложнее дотянуться, но там можно спрятать сезонные вещи и те, которые не нужны постоянно. А лесенка поможет достать все необходимое», - советует Войткунская.