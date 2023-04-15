ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Преображение небольшой проходной комнаты

Не все помещения в наших домах практичны и используют свой потенциал. Мансарда, коридор, проходная комната - бывает сложно найти практичный способ, как использовать это пространство, помимо стандартного - для хранения. Дизайнер интерьеров делится советами и показывает, как обустроить проходную комнату, передает RUS.TVnet.
Пара Рихард и Мадара переехали в дом и признаются, что их жилище - ритуальный танец, посвященный постоянным улучшениям. С момента переезда они не делали ремонт, и основной проблемой было найти применение проходной комнате. Сама комната светлая, с тремя большими окнами, но не практичная, через нее идет проход во двор дома. Комната служила местом для хранения, но ее функциональность меняется от времени года. Весной здесь мини-парник для саженцев, летом - проход на террасу, а осенью и зимой - кладовка. Пара хотела обустроить это место как пространство для работы и отдыха.
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С чего начать планирование
Дизайнер интерьеров IKEA Дженета Мелания Войткунская помогла обновить это пространство и говорит, что перед ремонтом или обновлением важно понять, каков бюджет. Это поможет легче сориентироваться и оценить, что можно сделать. Для обновления интерьера не всегда обязательно менять расположение розеток и, например, заменять покрытие пола.
«Начните с самого необходимого, небольшие предметы интерьера можно добавить позже, когда у вас будет четкое понимание, как все должно выглядеть и что стоит добавить для создания нужной атмосферы. Не берите больше того, что можете себе позволить», - советует дизайнер Войткунская.
Дизайнер говорит, что частая ошибка для таких комнат - это временная мебель. Эта мебель не то, что вы на самом деле хотите, и это не то, что удовлетворяет ваши потребности. И самое частое, что эта «временная» мебель остается в доме надолго, если не навсегда. И такие временные решения часто создают дополнительные проблемы, когда надо избавляться от этой мебели или искать для нее новых хозяев.
Нестандартные решения для разных пространств
Дизайнер подчеркивает, что нет нужды ограничивать себя при меблировке. «Я выбирала для этой комнаты мебель, которая по своей основной функции предназначена не для жилых помещений, а, например, для кухни. Многие проходят мимо отделов, которые им в данный момент не интересны, но я советую посмотреть мебель разных категорий, там тоже можно найти что-то подходящее», - говорит дизайнер.
Не бойтесь показать ваш характер в интерьере. «Опрос IKEA "Жизнь дома" показал, когда дом отражает наш характер, мы почти в два раза больше уверены в том, что дом - источник нашего душевного благополучия. Но жители Латвии - люди практичные и предпочитают более темную мебель, которая не будет быстро пачкаться, не любят ничего слишком яркого и выделяющегося. Если в комнате скошенный потолок, неровный пол - это может усложнить ситуацию, но есть мебель с регулируемыми ножками, которые помогут справиться и будут твердо стоять даже на неровной поверхности», - рекомендует дизайнер.
Три нестандартных решения
Дизайнер советует сочетать стили, например, если в доме проживает несколько людей, помещение можно сделать индивидуальным для каждого. Но не стоит переусердствовать, чтобы не перегрузить пространство. Сочетайте пару стилей, у которых есть что-то общее, что поможет объединить их и в то же время придать каждому помещению свою атмосферу и характер.
Дизайнер говорит, что, закрепив шторы прямо к потолку, вы сможете визуально увеличить комнату. А шторы, при правильном выборе ткани, цвета и плотности, сами по себе создают ощущение уюта.
«Мы часто не учитываем высоту потолка в комнате, и вещи часто располагаются на полу, не используя весь потенциал для хранения. Не бойтесь располагать вещи повыше. Да, до них сложнее дотянуться, но там можно спрятать сезонные вещи и те, которые не нужны постоянно. А лесенка поможет достать все необходимое», - советует Войткунская.
Вместо шкафчиков она советует использовать открытые полки, которые можно закрепить прямо под потолком. А если нужно что-то спрятать, то воспользуйтесь коробками, которые бывают разных размеров и стилей.