В Таллинне в резко затормозившем автобусе пострадала 9-летняя девочка

В пятницу, 14 апреля, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса.
Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент имел место около 17.30 на перекрестке бульвара Каарли и Тоомпуйестеэ.
Автобус Solaris, которым управлял 67-летний мужчина, совершал левый поворот и был вынужден резко затормозить предположительно из-за выехавшего наперерез автомобиля. В результате торможения в автобусе пострадал пассажир – 9-летняя девочка.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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