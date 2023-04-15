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В Таллинне в резко затормозившем автобусе пострадала 9-летняя девочка

rus.postimees.ee
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 14 апреля, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса.

Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент имел место около 17.30 на перекрестке бульвара Каарли и Тоомпуйестеэ.

Автобус Solaris, которым управлял 67-летний мужчина, совершал левый поворот и был вынужден резко затормозить предположительно из-за выехавшего наперерез автомобиля. В результате торможения в автобусе пострадал пассажир – 9-летняя девочка.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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