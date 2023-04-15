Пенсионная реформа: в Париже задержаны более сотни митингующих

В Париже на 22.30 по местному времени пятницы, 14 апреля, 112 человек задержаны в ходе протестов после того, как Конституционный совет (КС) дал зеленый свет пенсионной реформе президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.

В столице митингующие подожгли велосипеды, электрические скутеры и мусорные баки. Протесты с сотнями участников прошли и в других городах страны - Марселе, Тулузе и Лионе. В последнем полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В Марселе пришлось приостановить движение поездов из-за митинговавших на путях. В Рене на западе Франции протестующие подожгли двери полицейского участка и одного из конгресс-центров.

Конституционный совет признал реформу законной

Конституционный совет Франции 14 апреля признал реформу законной и одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Одновременно он отклонил запрос оппозиционных партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста. Таким образом правительству Элизабет Борн удалось воспользоваться возможностью, которое предоставляет французское законодательство, и провести закон без обсуждения в парламенте, где у инициативы президента Макрона много противников.

В то же время КС, призвав законными основные положения реформы, нашел юридические ошибки и признал нелегитимными ряд статей законопроекта, в частности, – положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет. Тем не менее французские СМИ уже написали о большой победе Макрона.

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