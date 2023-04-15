Каллас: спор о минимальной зарплате и налоговой системе не является источником напряженности

Трения в коалиции начались, когда председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что если соцдемы не получат повышения минимальной заработной платы, они не поддержат главное предвыборное обещание Партии реформ – отмену налоговой кривой.

Днем ​​позже лидер Партии реформ и будущий премьер-министр Кая Каллас заявила, что слова Ляэнеметса стали для нее неприятным сюрпризом и что Партия реформ спасла профсоюзы от рук соцдеов, которые хотели ликвидировать их роль в переговорах по заработной плате.

Член правления «Ээсти 200» Магус Цахкна заявил в передаче «Esimene stuudio», что если по какой-то причине соцдемам придется покинуть коалицию, они готовы остаться у власти вместе с Партией реформ, так как на двоих у них останется 51 голос в Рийгикогу.