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Каллас: спор о минимальной зарплате и налоговой системе не является источником напряженности

rus.postimees.ee
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Erik Prozes

По мнению вице-председателя «Ээсти 200» Кристины Каллас, связь между вызывающими трения в коалиции повышением минимальной заработной платы и отменой налоговой кривой, является не источником напряженности, а аргументированным компромиссом, пишет ERR.

Трения в коалиции начались, когда председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что если соцдемы не получат повышения минимальной заработной платы, они не поддержат главное предвыборное обещание Партии реформ – отмену налоговой кривой.

Днем ​​позже лидер Партии реформ и будущий премьер-министр Кая Каллас заявила, что слова Ляэнеметса стали для нее неприятным сюрпризом и что Партия реформ спасла профсоюзы от рук соцдеов, которые хотели ликвидировать их роль в переговорах по заработной плате.

Член правления «Ээсти 200» Магус Цахкна заявил в передаче «Esimene stuudio», что если по какой-то причине соцдемам придется покинуть коалицию, они готовы остаться у власти вместе с Партией реформ, так как на двоих у них останется 51 голос в Рийгикогу.

Вице-председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас сказала, что связь между вызывающими трения в коалиции повышением минимальной заработной платы и отмены налоговой кривой, является не источником напряженности, а аргументированным компромиссом.

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