В субботу Продуктовый банк организует сбор продуктов для нуждающихся

«Численность нуждающихся в помощи продуктового банка не показывает никаких признаков уменьшения, так как в последнее время эстонцы не могли похвалиться жизнью и требуется помощь хороших доноров, чтобы предоставлять качественную продовольственную помощь», – сказал исполнительный директор Эстонского продуктового банка Пет Боэрефийн, по словам которого последнее время к списку нуждающихся в помощи добавились пожилые люди и семьи, которые борются за выживание.

«Кроме оказания помощи, наша цель состоит в том, чтобы сохранить продукты, которые в противном случае были бы выброшены. Мы немедленно передаем такие спасенные продукты тем, кто действительно в них нуждается, – сказал Боэрефийн. – Дни сбора продуктов питания в эти выходные имеют жизненно важное значение, потому что изменения в торговле и покупательских привычках людей в последние месяцы изменили пожертвования многих партнеров».

В прошлом году у продуктового фонда стало на 37 процентов больше людей, нуждающихся в продовольственной помощи, в общей сложности такая помощь распределяется в среднем по Эстонии почти среди 20 000 человек в неделю.

Люди покупают теперь больше товаров со скидкой, что уменьшило количество продуктов, остающихся в продаже. «Поэтому мы реорганизовали несколько продовольственных банков и распределяем еду по вечерам, потому что тогда можем гарантировать, что сохраненная еда будет немедленно доставлена», – сказал Боэрефийн.