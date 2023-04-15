В субботу Продуктовый банк организует сбор продуктов для нуждающихся

Продуктовый банк организует в субботу сбор продуктов, чтобы наполнить склад продовольствием длительного хранения, в котором на данный момент остро нуждаются многие малообеспеченные люди.
«Численность нуждающихся в помощи продуктового банка не показывает никаких признаков уменьшения, так как в последнее время эстонцы не могли похвалиться жизнью и требуется помощь хороших доноров, чтобы предоставлять качественную продовольственную помощь», – сказал исполнительный директор Эстонского продуктового банка Пет Боэрефийн, по словам которого последнее время к списку нуждающихся в помощи добавились пожилые люди и семьи, которые борются за выживание.
«Кроме оказания помощи, наша цель состоит в том, чтобы сохранить продукты, которые в противном случае были бы выброшены. Мы немедленно передаем такие спасенные продукты тем, кто действительно в них нуждается, – сказал Боэрефийн. – Дни сбора продуктов питания в эти выходные имеют жизненно важное значение, потому что изменения в торговле и покупательских привычках людей в последние месяцы изменили пожертвования многих партнеров».
В прошлом году у продуктового фонда стало на 37 процентов больше людей, нуждающихся в продовольственной помощи, в общей сложности такая помощь распределяется в среднем по Эстонии почти среди 20 000 человек в неделю.
Люди покупают теперь больше товаров со скидкой, что уменьшило количество продуктов, остающихся в продаже. «Поэтому мы реорганизовали несколько продовольственных банков и распределяем еду по вечерам, потому что тогда можем гарантировать, что сохраненная еда будет немедленно доставлена», – сказал Боэрефийн.
Продуктовый банк призывает жителей Эстонии добавить хотя бы один продукт в корзину для пожертвований, который мог бы стать полезным и приятным дополнением к столу нуждающихся людей. По словам Боэрефийна, благодаря собранным в дни сбора продуктов пожертвованиям к продовольственной помощи можно добавить качественные продукты длительного хранения, чтобы сделать продуктовый набор более разнообразным и питательным. К инициативе присоединились 75 магазинов по всей Эстонии, включая продуктовые магазины Rimi, Prisma, Selver, Coop, Maksimarket, Konsum и Maxima.
Тот, кто хочет внести свой вклад в работу продовольственных банков, но не может участвовать в кампании по сбору продуктов, может внести финансовый вклад.
Пожертвование можно сделать на сайте Eesti Toidupank: https://www.toidoupank.ee/rahalised-annetused/ или по телефонам для пожертвований:
900 9005 - вы жертвуете 2 евро
900 9010 - вы жертвуете 8 евро
Эстонский продуктовый банк действует с марта 2010 года для решения проблемы бедности в эстонском обществе и для борьбы с пищевыми отходами. В 2022 году он раздал нуждающимся 4,3 млн килограммов спасенных и пожертвованных продуктов питания. Кроме того, четыре раза в год распределялась продовольственная помощь Европейского союза. Всего в сети продовольственных банков в разных уездных центрах работает 16 продуктовых банков.