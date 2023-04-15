Сегодня Центристская партия примет решение относительно проведения внеочередного съезда

В субботу в Таллинне соберется на заседание совет Центристской партии, который подведет итоги выборов в Рийгикогу, оценит коалиционное соглашение нового правительства и примет решение о проведении внеочередного съезда.
Об этом BNS сообщила пресс-служба партии. По словам председателя совета Тыниса Мёльдера, за месяц, прошедший после выборов, региональные отделения Центристской партии подвели итоги кампании, и заседание совета даст возможность обменяться мнениями по этой теме с однопартийцами.
«В повестке дня заседания совета среди прочего есть вопрос, связанный с проведением внеочередного съезда. Предложение о проведении внеочередного съезда поступило от правления, и совет может принять решение о его проведении», – сказал Мёльдер.
«Мнение совета чрезвычайно важно для формирования дальнейшей деятельности партии. Ситуация после выборов ясно показала, как обещания, данные партиями, формирующими сейчас правительство, рухнули, словно воздушный замок. Жителей Эстонии ожидает повышение налогов, на которое не было запрошено мандата. Предлагаемые налоговые изменения ухудшат экономическое положение домохозяйств. Центристская партия выступает за то, чтобы эти изменения не были реализованы в такой форме», — добавил Мёльдер.