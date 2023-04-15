Сегодня Центристская партия примет решение относительно проведения внеочередного съезда

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии. По словам председателя совета Тыниса Мёльдера, за месяц, прошедший после выборов, региональные отделения Центристской партии подвели итоги кампании, и заседание совета даст возможность обменяться мнениями по этой теме с однопартийцами.

«В повестке дня заседания совета среди прочего есть вопрос, связанный с проведением внеочередного съезда. Предложение о проведении внеочередного съезда поступило от правления, и совет может принять решение о его проведении», – сказал Мёльдер.