Внеочередного съезда Центристской партии не будет, Ратас останется председателем

Ранее председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что не будет баллотироваться на пост лидера партии на внеочередном съезде.

При первом подсчете голосов сложилось впечатление,что съезд состоится. Было подсчитано 75 голосов «за» и 74 «против», однако при пересчете голосов ситуация изменилась, и большинство голосов не поддержало проведение внеочередного съезда.

Ратас продолжит руководство партией

«Сегодня в этой комнате есть слон», – заявил Ратас в своем выступлении перед советом и сослался на желание членов партии организовать съезд. «Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что проведение внеочередного съезда сегодня нецелесообразно, и у меня возникло подобное чувство, когда я встречался со многими коллегами по партии со всей Эстонии», – добавил он.

«Есть три варианта: съезд не состоится; съезд проводится и сегодняшний председатель является кандидатом, или съезд проводится и сегодняшний председатель не является кандидатом. Один вариант отпадает. Я решил – баллотироваться на съезде председателем партии не буду. Это трудное решение», – сказал лидер партии, а затем перечислил других возможных соперников Кылварта – Яануса Карилайда и Яака Ааба.

В своем выступлении Ратас выразил сожаление по поводу того, что общество не понимает, за что выступает партия. Он отметил, что партия – это лицо ее учредителей и членов: «Если кто-то не знает или не может найти нас в программе, он должен посмотреть в зеркало». По его словам, у Центристской партии сегодня есть обязанность и возможность быть опорой оппозиции.