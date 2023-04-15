Германия решила полностью отказаться от атомной энергетики: сегодня закрываются последние три АЭС

В конце марта министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке положила конец спору, который в течение последних лет держал страну в напряжении. «Риски атомной энергетики, в конечном счете, не поддаются контролю, поэтому отказ от нее делает нашу страну более безопасной и позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов», - заявила политик, представляющая партию «Союз-90»/«зеленые».

Последняя отсрочка?

Правительственная коалиция согласилась придерживаться плана постепенного отказа Германии от ядерной энергетики, принятого еще в 2011 году. Последние три атомные электростанции в стране должны были закрыться в конце 2022 года. Но ситуацию изменило полномасштабное военное вторжение России в Украину. Поставки российского газа в Германию прекратились, и возникла опасность энергетического кризиса. В итоге канцлер Олаф Шольц распорядился продлить срок эксплуатации АЭС до середины апреля 2023 года.

Спор длиною в десятилетия

17 июня 1961 года немецкая исследовательская атомная электростанция «Каль», расположенная в баварском городе Гросвельцхайме, впервые подала электроэнергию в общественную сеть. Теперь три последние немецкие АЭС, которые до сих пор работают, должны 15 апреля окончательно прекратить подачу электроэнергии. Между этими двумя датами прошло 22 596 дней и множество жарких дебатов.