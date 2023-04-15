KV.EE: как в ближайшее время изменятся цены выставленных на продажу квартир

Средняя цена предложений о продаже квартир в Таллинне на портале недвижимости KV.EE остается стабильной третий квартал подряд. Средняя цена сделок с квартирами упала примерно на десять процентов, да и цена предложений не спешит расти. Руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон анализирует, какие изменения произойдут с ценами квартир, выставленных на портал.
Средняя цена столичной квартиры на портале недвижимости KV.EE в марте этого года составляла 3463 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем год назад, но цена предложения с июня 2022 года остается примерно в том же диапазоне — 3400–3500 евро за квадратный метр.
«Цены квартир, выставленных на продажу на портале KV.EE, остались прежними с прошлого лета, когда сильно просела покупательная способность. Причиной снижения покупательского интереса стал рост Euribor, а также проблемы с ценами на энергоносители и их доступностью, которые свалились на нас прошлым летом и осенью», - объяснил Теслон.
По аналогии с ценами предложений средняя цена сделок с квартирами осталась неизменной. По данным Земельного департамента, начиная с мая 2022 года, средняя цена заключенных у нотариуса сделок с квартирами в Таллинне в основном составляла от 2900 до 3000 евро за квадратный метр. Однако глядя на статистику, учитывающую отдельные районы столицы и/или возраст квартир, можно увидеть, что цены сделок упали на 10-15%.
«Наряду со стабильностью средней цены сделок с квартирами, очевиден и застой цен предложения. Сделка купли-продажи аналогичной квартиры в Таллинне в настоящее время осуществляется на 10% ниже максимальной цены. Однако цены предложения квартир характеризуются некоторой гибкостью в сторону понижения. Это означает, что покупателя сначала пытаются привлечь более высокой ценой. Однако в ходе переговоров продавец недвижимости готов уменьшить свои ценовые ожидания», - проанализировал Тарво Теслон.
С началом весны появилась надежда, что охлаждение рынка в зимние месяцы было временным, по крайней мере, в Таллинне, как основном регионе эстонского рынка недвижимости. По данным Земельного департамента, в марте этого года в Таллинне было заключено 829 сделок с квартирами, что превышает среднее историческое количество сделок. На рынке новых квартир также заметно оживление.
«Еще в начале 2023 года профессиональные участники рынка недвижимости пришли к единодушному мнению, что цены на квартиры находятся в процессе падения. Сейчас общее мнение смещается в сторону того, что большая часть пути снижения цены пройдена, и вернувшиеся на рынок покупатели, совершающие сделки, вскоре приостановят падение цен. Поэтому сделан вывод, что места для снижения цен на предложения квартир на портале недвижимости KV.EE нет. Скорее, в цены изначально заложено большее пространство для торгов на понижение, чем обычно. Если сделки будут продолжаться в разумных объемах, разница между ценой предложения и ценой сделки будет постепенно уменьшаться», — прогнозирует Тарво Теслон.