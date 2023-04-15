KV.EE: как в ближайшее время изменятся цены выставленных на продажу квартир

Средняя цена столичной квартиры на портале недвижимости KV.EE в марте этого года составляла 3463 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем год назад, но цена предложения с июня 2022 года остается примерно в том же диапазоне — 3400–3500 евро за квадратный метр.

«Цены квартир, выставленных на продажу на портале KV.EE, остались прежними с прошлого лета, когда сильно просела покупательная способность. Причиной снижения покупательского интереса стал рост Euribor, а также проблемы с ценами на энергоносители и их доступностью, которые свалились на нас прошлым летом и осенью», - объяснил Теслон.

По аналогии с ценами предложений средняя цена сделок с квартирами осталась неизменной. По данным Земельного департамента, начиная с мая 2022 года, средняя цена заключенных у нотариуса сделок с квартирами в Таллинне в основном составляла от 2900 до 3000 евро за квадратный метр. Однако глядя на статистику, учитывающую отдельные районы столицы и/или возраст квартир, можно увидеть, что цены сделок упали на 10-15%.