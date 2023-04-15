Сб, 15.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эксперты: цены на электричество снизятся после запуска АЭС «Олкилуото»

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
АЭС Олкилуото-3.
АЭС Олкилуото-3. Фото: OLIVIER MORIN

По мнению экспертов, после того как третий энергоблок финской атомной электростанции «Олкилуото-3» 17 апреля заработает на полную мощность, надежность энергоснабжения Эстонии вырастет, а цены – снизятся, пшет dv.ee.

Стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер сказал ERR, что запуск этого реактора полностью восполнит дефицит электричества в Финляндии, а также он ожидает, что добавление такой станции окажет понижающее давление на цены во всем регионе, но оно сдерживается нехваткой передающих мощностей.

Добавление 1600 мегаватт контролируемой мощности от третьего реактора «Олкилуото» значительно улучшит ситуацию с надежностью электроснабжения, сказал вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики Тимо Татар в интервью передаче «Uudis+» на радиостанции Vikerraadio.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх