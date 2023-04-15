Эксперты: цены на электричество снизятся после запуска АЭС «Олкилуото»

Стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер сказал ERR, что запуск этого реактора полностью восполнит дефицит электричества в Финляндии, а также он ожидает, что добавление такой станции окажет понижающее давление на цены во всем регионе, но оно сдерживается нехваткой передающих мощностей.